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Disney'in binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü

ABD'de eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney'in yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Disney'in binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket, bazı yöneticilerinden yıllık giderlerinin yüzde 20 azaltılmasını istedi.

Kaynaklar, bu tasarrufun büyük bir bölümünün binlerce kişinin işten çıkarılması yoluyla sağlanacağını belirtti.

Söz konusu işten çıkarmaların Disney'in tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi operasyon alanlarında çalışanları etkileyeceği aktarıldı.

Şirketin geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 231 bin çalışanı olduğu biliniyor.

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