Devlet Bahçeli'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Devlet Bahçeli'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 07:02
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 09:20
Kaynak:
AA
MGP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bahçeli, "Öğretmenlik, bir ömrü binlerce hayatta yaşatmaktır" başlığıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanı münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mesleğini sürdüren ve emeklilik günlerini yaşayan öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyorum."
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Devlet Bahçeli'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
MGP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bahçeli, "Öğretmenlik, bir ömrü binlerce hayatta yaşatmaktır" başlığıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanı münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mesleğini sürdüren ve emeklilik günlerini yaşayan öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyorum."
Kaynak: AA
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