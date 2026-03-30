Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 07:05
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 08:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

