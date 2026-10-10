Demir yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte düzenleme yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 12:19
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 12:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.
Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.
Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.
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Demir yolu ile seyahat yönetmeliğinde değişiklik
Demir yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte düzenleme yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.
Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.
Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.
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