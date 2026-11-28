29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 11:35
Kaynak:
AA
29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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DEAŞ finansörlerine eş zamanlı baskın! 29 ilde düğmeye basıldı
29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Kaynak: AA
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