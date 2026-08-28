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Darbe girişiminin kilit ismi Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı
İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin kilit ismi Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı.
İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında aralarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da bulunduğu iki kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor.
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