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Darbe girişiminin kilit ismi Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin kilit ismi Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 09:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Darbe girişiminin kilit ismi Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı

İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında aralarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da bulunduğu iki kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor.

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