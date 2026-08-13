Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig’e yükselen takımları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig’e yükselen takımları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig’e yükselen takımların yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmeye Türk futbolunun yönetiminden üst düzey isimler de katılırken, Süper Lig’in yeni ekiplerinin önümüzdeki dönemdeki mücadelesi futbol kamuoyunun gündeminde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde, Trendyol Süper Lig’e yükselen kulüplerin yönetici, teknik heyet ve sporcuları yer aldı. Erdoğan, kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.
Kabul sırasında heyetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anlardan kareler de paylaşıldı.
Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da katıldı
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süper Lig’e yükselen takımların temsilcilerini kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig’e yükselen takımları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig’e yükselen takımların yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmeye Türk futbolunun yönetiminden üst düzey isimler de katılırken, Süper Lig’in yeni ekiplerinin önümüzdeki dönemdeki mücadelesi futbol kamuoyunun gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde, Trendyol Süper Lig’e yükselen kulüplerin yönetici, teknik heyet ve sporcuları yer aldı. Erdoğan, kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.
Kabul sırasında heyetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anlardan kareler de paylaşıldı.
Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da katıldı
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süper Lig’e yükselen takımların temsilcilerini kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
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