Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31. Yılında rahmetle ve saygıyla yad etti.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 15:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakârca çabalayan Doktor Sadık Ahmet’i ebedî âleme irtihalinin 31’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.
"Her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"
Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Sadık Ahmet'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31. Yılında rahmetle ve saygıyla yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakârca çabalayan Doktor Sadık Ahmet’i ebedî âleme irtihalinin 31’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.
"Her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"
Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar