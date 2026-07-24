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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Sadık Ahmet'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31. Yılında rahmetle ve saygıyla yad etti.

Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 15:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Sadık Ahmet'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakârca çabalayan Doktor Sadık Ahmet’i ebedî âleme irtihalinin 31’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.

"Her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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