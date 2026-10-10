Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zekânın geleceğine ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zekânın geleceğine ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda yapay zekânın toplumsal etkileri ve teknoloji dünyasındaki güç yoğunlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknolojik gelişmelerin insanların yaşamında köklü değişikliklere yol açtığını belirten Erdoğan, tekno-oligarkların geleceği kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istediğini söyledi. Erdoğan, bu gelişmeler karşısında TEKNOFEST gençliğinin ve İlim Yayma gençliğinin önemine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:10
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 18:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde gençlerin bilimsel yetkinliklerinin artırılması ve millî kimliklerinin korunmasının önem taşıdığını ifade etti. İlim Yayma Cemiyetinin gelecek dönemde daha fazla öğrenciye ulaşması, eğitim faaliyetlerini geliştirmesi ve yeni alanlara yönelmesi gerektiğini belirtti.
Yapay zekânın toplumsal etkilerine dikkat çekti
Yapay zekânın günlük yaşam üzerindeki etkilerinin giderek arttığını söyleyen Erdoğan, teknolojik dönüşümün yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşamını da ilgilendirdiğini vurguladı. Teknoloji alanında güç sahibi olan belirli grupların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Yapay zekâ ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek; anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar."
Tekno-oligarkların özellikle gençleri hedef aldığını savunan Erdoğan, teknolojik gelişmelerin insan merkezli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade etti.
TEKNOFEST gençliğine vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji dünyasında etkili olduğunu belirttiği grupların gençler üzerindeki etkilerine karşı eğitim ve değerler sisteminin önemini vurguladı. Türkiye'nin teknoloji alanında yetiştirdiği gençlerin bu süreçte üstlenebileceği role işaret etti.
Erdoğan, "Tekno oligarklara karşı en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacak. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır." dedi.
Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında gelişirken millî ve manevi değerlerini korumalarının önemine değinen Erdoğan, teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren nesiller yetiştirilmesinin ortak hedef olduğunu belirtti.
Gençlerin eğitimi ve dijital tehditler gündemdeydi
Erdoğan, konuşmasında teknolojik gelişmelerin gençlerin eğitimine ve toplumsal yaşamına etkilerini de değerlendirdi. Asimetrik tehditler karşısında gençlerin manevi değerlerinin nasıl korunacağı ve kültürel bağlarının nasıl sürdürüleceği konusunda sorular yöneltti.
Son dönemde okullarda yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, bu gelişmeleri eleştirdiği zihniyetin etkileriyle ilişkilendirdi. Irkçılığı körüklediğini ve hedonizmi teşvik ettiğini belirttiği yaklaşımlar karşısında gençlerin korunmasının önemli olduğunu söyledi.
Bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında gençlerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, eğitim kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte üstleneceği sorumluluklara dikkat çekti.
İlim Yayma Cemiyetinin 75 yıllık faaliyetlerini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1951 yılında 68 kurucu tarafından oluşturulan İlim Yayma Cemiyetinin eğitim alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Cemiyetin kuruluşundan altı gün sonra, 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun açılmasına öncülük ettiğini ve sonraki süreçte 100'den fazla imam hatip okulunun açılmasına katkı sağladığını belirtti.
Erdoğan'ın paylaştığı bilgilere göre İlim Yayma Cemiyeti, 2026 yılında 192 şube, 153 yurt ve 122 eğitim merkeziyle faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumun temel eğitimden yükseköğretime kadar farklı kademelerde öğrencilere barınma, burs ve eğitim desteği sunduğunu aktardı.
İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşunun 75'inci yılının "Bir Mirasın Hafızası, Bir Geleceğin İnşası" temasıyla ele alındığını belirten Erdoğan, kurumun mevcut çalışmalarını yeni ihtiyaçlara göre geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Gelecek dönemde eğitim ve teknoloji hedefleri
Erdoğan, eğitim alanındaki çalışmaların yalnızca geçmiş faaliyetlerin sürdürülmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Daha fazla öğrenciye ulaşılması, gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilimsel üretimin desteklenmesi konularına değindi.
Teknolojik dönüşümün gelecek yıllarda hangi alanlara odaklanılması gerektiği sorusunu gündeme getirdiğini belirten Erdoğan, gençlerin kimliklerini koruyarak çağın imkânlarından yararlanmasının önemini vurguladı.
Konuşmasında insan yetiştirmenin uzun vadeli bir süreç olduğunu ifade eden Erdoğan, bugün eğitim alanında yürütülen çalışmaların gelecek nesiller üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zekânın geleceğine ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda yapay zekânın toplumsal etkileri ve teknoloji dünyasındaki güç yoğunlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknolojik gelişmelerin insanların yaşamında köklü değişikliklere yol açtığını belirten Erdoğan, tekno-oligarkların geleceği kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istediğini söyledi. Erdoğan, bu gelişmeler karşısında TEKNOFEST gençliğinin ve İlim Yayma gençliğinin önemine dikkat çekti.
Erdoğan, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde gençlerin bilimsel yetkinliklerinin artırılması ve millî kimliklerinin korunmasının önem taşıdığını ifade etti. İlim Yayma Cemiyetinin gelecek dönemde daha fazla öğrenciye ulaşması, eğitim faaliyetlerini geliştirmesi ve yeni alanlara yönelmesi gerektiğini belirtti.
Yapay zekânın toplumsal etkilerine dikkat çekti
Yapay zekânın günlük yaşam üzerindeki etkilerinin giderek arttığını söyleyen Erdoğan, teknolojik dönüşümün yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşamını da ilgilendirdiğini vurguladı. Teknoloji alanında güç sahibi olan belirli grupların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Tekno-oligarkların özellikle gençleri hedef aldığını savunan Erdoğan, teknolojik gelişmelerin insan merkezli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade etti.
TEKNOFEST gençliğine vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji dünyasında etkili olduğunu belirttiği grupların gençler üzerindeki etkilerine karşı eğitim ve değerler sisteminin önemini vurguladı. Türkiye'nin teknoloji alanında yetiştirdiği gençlerin bu süreçte üstlenebileceği role işaret etti.
Erdoğan, "Tekno oligarklara karşı en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacak. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır." dedi.
Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında gelişirken millî ve manevi değerlerini korumalarının önemine değinen Erdoğan, teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren nesiller yetiştirilmesinin ortak hedef olduğunu belirtti.
Gençlerin eğitimi ve dijital tehditler gündemdeydi
Erdoğan, konuşmasında teknolojik gelişmelerin gençlerin eğitimine ve toplumsal yaşamına etkilerini de değerlendirdi. Asimetrik tehditler karşısında gençlerin manevi değerlerinin nasıl korunacağı ve kültürel bağlarının nasıl sürdürüleceği konusunda sorular yöneltti.
Son dönemde okullarda yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, bu gelişmeleri eleştirdiği zihniyetin etkileriyle ilişkilendirdi. Irkçılığı körüklediğini ve hedonizmi teşvik ettiğini belirttiği yaklaşımlar karşısında gençlerin korunmasının önemli olduğunu söyledi.
Bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında gençlerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, eğitim kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte üstleneceği sorumluluklara dikkat çekti.
İlim Yayma Cemiyetinin 75 yıllık faaliyetlerini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1951 yılında 68 kurucu tarafından oluşturulan İlim Yayma Cemiyetinin eğitim alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Cemiyetin kuruluşundan altı gün sonra, 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun açılmasına öncülük ettiğini ve sonraki süreçte 100'den fazla imam hatip okulunun açılmasına katkı sağladığını belirtti.
Erdoğan'ın paylaştığı bilgilere göre İlim Yayma Cemiyeti, 2026 yılında 192 şube, 153 yurt ve 122 eğitim merkeziyle faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumun temel eğitimden yükseköğretime kadar farklı kademelerde öğrencilere barınma, burs ve eğitim desteği sunduğunu aktardı.
İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşunun 75'inci yılının "Bir Mirasın Hafızası, Bir Geleceğin İnşası" temasıyla ele alındığını belirten Erdoğan, kurumun mevcut çalışmalarını yeni ihtiyaçlara göre geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Gelecek dönemde eğitim ve teknoloji hedefleri
Erdoğan, eğitim alanındaki çalışmaların yalnızca geçmiş faaliyetlerin sürdürülmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Daha fazla öğrenciye ulaşılması, gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilimsel üretimin desteklenmesi konularına değindi.
Teknolojik dönüşümün gelecek yıllarda hangi alanlara odaklanılması gerektiği sorusunu gündeme getirdiğini belirten Erdoğan, gençlerin kimliklerini koruyarak çağın imkânlarından yararlanmasının önemini vurguladı.
Konuşmasında insan yetiştirmenin uzun vadeli bir süreç olduğunu ifade eden Erdoğan, bugün eğitim alanında yürütülen çalışmaların gelecek nesiller üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
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