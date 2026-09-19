Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu
İstanbul'da Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü. Terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak görüyoruz. Bölgemizi huzura kavuşturacağız. Sizlerin duası milletimizin de desteğiyle hedefimize ulaşacağız. Yeni fitne ateşi yakma planlarını boşa düşürdük.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:01
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 15:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Kıymetli şehit yakınlarımız muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.
Sözlerimin hemen başında ebede müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad mekanları cennet olsun.
Rabbim bizleri Hatem-ül Enbiya Efendimiz'in Livay-ül Hamd sancağı altında şehitlerimiz de inşallah haşrucem eylesin.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin gaziler gününü şahsın ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.
Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve huvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak. Tüm kardeşlerimi şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum.
Kıymetli kardeşlerim sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu var altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan şu edanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz.
Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz
Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor.
Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır.
Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için rabbime hamd ediyorum.
Şunun da bilinmesini isterim ki, bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır.
Hicaz'dan Yemen'e, Mohaç'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın kaderliklerinin asaletlerinin sinilmez izleri vardır.
Hani Osman Yüksel Serden geçti diyor ya: Dedem kayıp olmuş Yemen çölünde. Amcam şehit olmuşum elinde, babamın ruhu Çanakkale'de beşikte bırakmış beni pederim. Elimde süngüm yüzeymiş, cenge giderim.
Mübarek kaza, cenk, dövüş, sefer, sefer böyle buyurmuş Ulu Peygamber demiş ki: 'Yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber tanrının buyruğu, bula ne derim, elimde süngüm, cenge giderim.
Evet, cenk meydanlarında vatan müdafaasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice ve koçyiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak, toprağa verdik.
Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik.
Tabii en büyük acıyı sizler yaşadığınız evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla, baş başa kaldınız.
Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, şehit ailelerimizin gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır.
Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için aynı şekilde gazilikle müşerref olan Kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz istihdam hakkından Mali ve ekonomik muafiyetlere Eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık.
2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele Şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu
İstanbul'da Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü. Terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak görüyoruz. Bölgemizi huzura kavuşturacağız. Sizlerin duası milletimizin de desteğiyle hedefimize ulaşacağız. Yeni fitne ateşi yakma planlarını boşa düşürdük.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Kıymetli şehit yakınlarımız muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.
Sözlerimin hemen başında ebede müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad mekanları cennet olsun.
Rabbim bizleri Hatem-ül Enbiya Efendimiz'in Livay-ül Hamd sancağı altında şehitlerimiz de inşallah haşrucem eylesin.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin gaziler gününü şahsın ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.
Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve huvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak. Tüm kardeşlerimi şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum.
Kıymetli kardeşlerim sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu var altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan şu edanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz.
Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz
Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor.
Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır.
Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için rabbime hamd ediyorum.
Şunun da bilinmesini isterim ki, bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır.
Hicaz'dan Yemen'e, Mohaç'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın kaderliklerinin asaletlerinin sinilmez izleri vardır.
Hani Osman Yüksel Serden geçti diyor ya: Dedem kayıp olmuş Yemen çölünde. Amcam şehit olmuşum elinde, babamın ruhu Çanakkale'de beşikte bırakmış beni pederim. Elimde süngüm yüzeymiş, cenge giderim.
Mübarek kaza, cenk, dövüş, sefer, sefer böyle buyurmuş Ulu Peygamber demiş ki: 'Yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber tanrının buyruğu, bula ne derim, elimde süngüm, cenge giderim.
Evet, cenk meydanlarında vatan müdafaasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice ve koçyiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak, toprağa verdik.
Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik.
Tabii en büyük acıyı sizler yaşadığınız evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla, baş başa kaldınız.
Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, şehit ailelerimizin gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır.
Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için aynı şekilde gazilikle müşerref olan Kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz istihdam hakkından Mali ve ekonomik muafiyetlere Eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık.
2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele Şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.
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