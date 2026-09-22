Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısına açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısına açıklama
Manisa okul saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Turgutlu’daki olayın soruşturulduğunu ve emniyetin tedbir aldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 18:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede meydana gelen olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, olayda yaralanan 11 öğrenciye geçmiş olsun dileklerini iletirken ilgili birimlerin soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü ve emniyetin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında ilgili birimlerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenciler, aileler, öğretmenler ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan yaralanan öğrenciler için mesaj yayımladı
Erdoğan açıklamasında, “Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, olaydan etkilenen öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenlere de geçmiş olsun mesajı verildi.
Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili incelemenin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Erdoğan, “Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.” dedi.
Erdoğan’ın açıklamasında soruşturmanın ayrıntıları veya alınan tedbirlerin kapsamına ilişkin ek bilgi yer almadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısına açıklama
Manisa okul saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Turgutlu’daki olayın soruşturulduğunu ve emniyetin tedbir aldığını bildirdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede meydana gelen olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, olayda yaralanan 11 öğrenciye geçmiş olsun dileklerini iletirken ilgili birimlerin soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü ve emniyetin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında ilgili birimlerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenciler, aileler, öğretmenler ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan yaralanan öğrenciler için mesaj yayımladı
Erdoğan açıklamasında, “Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, olaydan etkilenen öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenlere de geçmiş olsun mesajı verildi.
Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili incelemenin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Erdoğan, “Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.” dedi.
Erdoğan’ın açıklamasında soruşturmanın ayrıntıları veya alınan tedbirlerin kapsamına ilişkin ek bilgi yer almadı.
Çok Okunanlar