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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum.' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:40
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

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