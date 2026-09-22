Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de Gazze ve Filistin için dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de Gazze ve Filistin için dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze, Filistin ve BM Güvenlik Konseyi’nin yapısına ilişkin mesajlar verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’da bulunamadığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının taleplerini uluslararası platformlarda gündeme getirmeyi sürdüreceğini söyledi. Erdoğan’ın konuşmasında Gazze’deki insani durum ve Filistin devletinin tanınması çağrısı öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 18:53
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 18:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, BM üyesi ülkelerin büyük bölümünün Filistin devletini resmen tanıdığını belirterek, Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’da bulunamamasına tepki gösterdi. Türkiye’nin Filistin’in sesini duyurmaya devam edeceğini ifade etti.
“Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere de çağrıda bulundu.
Erdoğan, söz konusu ülkeleri Filistin’in tanınmasına ilişkin kararlarını yeniden değerlendirmeye davet etti.
Gazze’deki kayıplara dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada son 12 ay içerisinde 60’tan fazla çatışma ve savaş yaşandığını söyledi. Gazze, Ukrayna, Rusya, İran ve Lübnan’daki çatışmalarda toplam 250 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Erdoğan, yüz binlerce insanın da yaşadığı bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Gazze’de son üç yılda 74 bin kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, bölgedeki yıkımın devam ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybeden çocukların durumuna dikkat çekti.
Hastanelerde jeneratör sorunu
Gazze’de sağlık sisteminin ağır koşullar altında faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, hastanelerde yakıt sıkıntısının sürdüğünü söyledi. Erdoğan’ın aktardığı verilere göre hastanelerdeki jeneratörlerin yüzde 70’inden fazlası hizmet veremiyor.
Erdoğan, Gazze’de çocukların çatışmalardan ağır biçimde etkilendiğini ifade ederek bölgedeki insani koşullara ilişkin uluslararası topluma mesaj verdi.
Ateşkes sonrasındaki gelişmelere değindi
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleri ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin katkısıyla sağlandığını belirttiği ateşkesin ardından Gazze’deki can kayıplarının devam ettiğini söyledi.
Ateşkes sonrasında 1.500’den fazla Gazzelinin öldürüldüğünü ifade eden Erdoğan, Filistin Direniş Hareketi’nin barış planının ikinci aşamasını kabul ettiğini, İsrail hükümetinin ise barış sürecinde ilerleme sağlamadığını savundu. Erdoğan ayrıca Kudüs’te Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekânlara erişiminde sorunlar yaşandığını söyledi.
BM Güvenlik Konseyi için reform mesajı
Konuşmasının bir bölümünü BM sistemine ayıran Erdoğan, Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısını eleştirdi. BM’de 190’dan fazla ülkenin iradesinin beş daimi üyenin kararlarına bağlı kalmasının adil olmadığını savundu.
Erdoğan, uzun süredir dile getirdiği “Dünya 5’ten büyüktür” yaklaşımını yineleyerek BM Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de Gazze ve Filistin için dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze, Filistin ve BM Güvenlik Konseyi’nin yapısına ilişkin mesajlar verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’da bulunamadığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının taleplerini uluslararası platformlarda gündeme getirmeyi sürdüreceğini söyledi. Erdoğan’ın konuşmasında Gazze’deki insani durum ve Filistin devletinin tanınması çağrısı öne çıktı.
Erdoğan, BM üyesi ülkelerin büyük bölümünün Filistin devletini resmen tanıdığını belirterek, Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’da bulunamamasına tepki gösterdi. Türkiye’nin Filistin’in sesini duyurmaya devam edeceğini ifade etti.
“Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere de çağrıda bulundu.
Erdoğan, söz konusu ülkeleri Filistin’in tanınmasına ilişkin kararlarını yeniden değerlendirmeye davet etti.
Gazze’deki kayıplara dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada son 12 ay içerisinde 60’tan fazla çatışma ve savaş yaşandığını söyledi. Gazze, Ukrayna, Rusya, İran ve Lübnan’daki çatışmalarda toplam 250 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Erdoğan, yüz binlerce insanın da yaşadığı bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Gazze’de son üç yılda 74 bin kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, bölgedeki yıkımın devam ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybeden çocukların durumuna dikkat çekti.
Hastanelerde jeneratör sorunu
Gazze’de sağlık sisteminin ağır koşullar altında faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, hastanelerde yakıt sıkıntısının sürdüğünü söyledi. Erdoğan’ın aktardığı verilere göre hastanelerdeki jeneratörlerin yüzde 70’inden fazlası hizmet veremiyor.
Erdoğan, Gazze’de çocukların çatışmalardan ağır biçimde etkilendiğini ifade ederek bölgedeki insani koşullara ilişkin uluslararası topluma mesaj verdi.
Ateşkes sonrasındaki gelişmelere değindi
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleri ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin katkısıyla sağlandığını belirttiği ateşkesin ardından Gazze’deki can kayıplarının devam ettiğini söyledi.
Ateşkes sonrasında 1.500’den fazla Gazzelinin öldürüldüğünü ifade eden Erdoğan, Filistin Direniş Hareketi’nin barış planının ikinci aşamasını kabul ettiğini, İsrail hükümetinin ise barış sürecinde ilerleme sağlamadığını savundu. Erdoğan ayrıca Kudüs’te Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekânlara erişiminde sorunlar yaşandığını söyledi.
BM Güvenlik Konseyi için reform mesajı
Konuşmasının bir bölümünü BM sistemine ayıran Erdoğan, Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısını eleştirdi. BM’de 190’dan fazla ülkenin iradesinin beş daimi üyenin kararlarına bağlı kalmasının adil olmadığını savundu.
Erdoğan, uzun süredir dile getirdiği “Dünya 5’ten büyüktür” yaklaşımını yineleyerek BM Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.
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