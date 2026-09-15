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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 14:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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