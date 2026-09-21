Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:54
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 07:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.
Türkevi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekildi, sohbet etti.
Türkevi önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, kalabalığın arasındaki bebeği fark edince koruma bariyerini açtırarak bebeğin ailesinin yanına gelmesini istedi.
Erdoğan, baba Muhammet Ürker ve anne Serra Ürker'le ayaküstü bir süre konuştu.
Bu sırada kalabalıktan ürküp ağlamaya başlayan bebekle ilgilenen Erdoğan, küçük Mahir Selim'e altın hediye etti. Cumhurbaşkanı, bebeğin ailesinden onu "ağlatmamalarını" istedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.
Türkevi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekildi, sohbet etti.
Türkevi önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, kalabalığın arasındaki bebeği fark edince koruma bariyerini açtırarak bebeğin ailesinin yanına gelmesini istedi.
Erdoğan, baba Muhammet Ürker ve anne Serra Ürker'le ayaküstü bir süre konuştu.
Bu sırada kalabalıktan ürküp ağlamaya başlayan bebekle ilgilenen Erdoğan, küçük Mahir Selim'e altın hediye etti. Cumhurbaşkanı, bebeğin ailesinden onu "ağlatmamalarını" istedi.
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