CHP'li belediyelerin yolsuzluğu kıtaları aştı! İşe gelmeyen personele 23 ay maaş

CHP'li belediyelerin yolsuzluğu artık kıtaları aşarak yurt dışına ulaştı. Mersin'in CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen biri başkan yardımcısı 12 şüphelinin tutuklandığı operasyonda yurt dışına giden bir personelin dönmediği 23 ay süreyle de maaş olarak 555 bin TL ödendiği ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:09
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 11:14
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada, 23 ay boyunca işe gelmeden maaş alan bir personelle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Belediye yönetiminden kritik isimler tutuklandı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince 10 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonun yargı süreci netleşti. İhalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 29 taşınmaz ve 13 araca el koyma kararı uygulandı.
23 ay boyunca yurt dışından maaş almış
Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri, belediye iştiraki olan Personel Ltd. Şti. bünyesinde çalışan M.T. isimli şahısla ilgili oldu. Yapılan incelemelerde, Ekim 2023’te yurt dışına çıkan ve bir daha dönmeyen M.T.’ye, Mayıs 2025’e kadar kesintisiz maaş ödendiği belirlendi.
Yurt dışında terör örgütü propagandası yaptığı da ileri sürülen şahsa, işe gelmediği 23 ay boyunca toplam 555 bin 600 TL ödeme yapıldığı saptandı.
Şüphelilerin savunmaları ortaya çıktı
Emniyetteki ifade işlemleri sırasında şüphelilerin “hayalet personel” konusundaki savunmaları dikkat çekti:
Eski Başkan Yardımcısı C.K.: Söz konusu personeli tanımadığını ve birimin kendisine bağlı olmadığını iddia ederek, "Paranın iade edildiğini duydum. Para iade edilmişse kurum zararı giderilmiştir" savunmasını yaptı.
Şirket Eski Müdürü S.O.O.: Konuyu kendisinin tespit edip belediye başkanına bildirdiğini öne sürerek; personelin işe gelip gitmesinden personel şirketinin değil, görev yaptığı birimin sorumlu olduğunu savundu.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma ve adli süreç devam ediyor.
Çok Okunanlar