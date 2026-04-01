CHP'li belediyede aile boyu rüşvet çarkı!

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yolsuzluktan gözaltında. Bozbey'le birlikte eşi, kızı ile iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emlak projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yaptıkları iddia edildi. MASAK raporunda 15 milyar 951 milyon TL'yi bulan rüşvet gelirinin paravan kurulan emlak şirketleri üzerinden aklandığı kaydedildi. Aynı yöntemle başkanın eşi adına villa alındı.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 07:03
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 09:03
CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçları kapsamında İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır olmak üzere 5 ilde düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi. Soruşturmada Bozbey'in 'örgüt lideri konumunda' olduğu belirtildi.
23 ŞİRKETE EL KONULDU
Başsavcılık, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "Suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi'nin eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Titizlikle yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verilecek."
EŞİ VE KIZI DA GÖZALTINDA
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişi arasında CHP'li Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz Bozbey ve Ertan Bozbey ile bazı belediye çalışanı ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanı da yer aldı.
Bozbey'in eski özel kalem müdürü Aytunç Esendemirci, Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel, belediye çalışanları Cansu Pınar Hayırlıoğlu ve Selda Nartop, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi Nilbel eski çalışanı Naci Kale de gözaltına alındı. Paravan şirket yetkilileri Necati Eren, Orhan Tosun, Muhkim Demirtaş, mimarlık ofisi sahibi İldam Aydın Bozbey ile rüşvete aracılık eden Alper Biçer, Semih Atlı, Züleyha Esendemirci, Mehmet Ali Döner, Elif Döner, Bahri Atalay, Ümit İrven, Hüseyin Gür, Fahrettin Çakır, Serdar Günışık, Kübra Ablay, Bahadır Ablay, Metin Yaşar Çelik, Ersel Çakır, Tarık Tarım, Murat Hasan, Sertaç Aşlak, Tolga Şen ve Fatih Salman da yakalananlar arasında. Gözaltına alınan iş insanları ise şu şekilde: "Fuat Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Faruk Bakgör, Orhan Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Muzaffer Rızvanoğlu, İhsan Rızvanoğlu, Zafer Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Batuhan Abay, Doğan Gündüz, Berat Göral, Mehmet Ziya Arslan, Şener Arslan, Zafer Arslan, Nevzat Güleneli, Serkan Bayram, Sırrı Aydın, Şevket İlhan, Sertaç Karaalp. İş insanı Abdülkadir Alkan, Naci Abay, Şevket Gündüz ve Tuğrul Kutluay'ın yakalama çalışmaları da sürüyor.
16 MİLYARLIK VURGUN MASAK RAPORUNDA
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Mustafa Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik yapılan MASAK tarafından yapılan araştırma sonucu yapılan tespitlerde, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suça konu edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Savcılık kaynaklarına göre, soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgeler, iddia edilen yapının yalnızca belediye içi bir organizasyon değil, aile ve akraba ilişkileri üzerinden yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gösterdi.
BAŞKANIN EŞİNE VİLLA
Kaynaklara göre, soruşturmanın merkezinde Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunuyor. Bu şirketlerin; başkanın akrabaları adına kurulduğu, taşınmaz devirlerinde aktif kullanıldığı, gerçek ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında "paravan" rolü üstlendiği kaydediliyor. Özellikle Seres Gayrimenkul'ün başkanın halasının oğlu adına kayıtlı olması, kardeşinin adresinin şirketle aynı çıkması ve şirketin piyasada görünür bir faaliyetinin olmaması dikkat çekti. Dosyada yer alan tespitlere göre para trafiği doğrudan aile bireylerine uzanıyor. Başkanın kızına, eşine, aile vakfına yapılan ödemeler, özel kalem müdürü üzerinden aktarılan milyonlar yapılan ilk tespitlerden sadece bazıları. Bulgular para akışının, paravan şirketler üzerinden aile bireylerine ulaştığını gösteriyor. Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birisi de Bozbey'in eşine alınan villa oldu. Paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında Seden Bozbey adına villa satın alındı. Söz konusu villada başkan ve eşinin halen yaşadığı tespit edildi.
CHP'li belediyede aile boyu rüşvet çarkı!
