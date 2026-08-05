CHP'li belediye başkanın yazışmaları rüşvet ağını ortaya koydu
CHP'li belediye başkanın yazışmaları rüşvet ağını ortaya koydu
İzmir'de bir ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip, Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ağını deşifre etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmadaki 'Ben yürüyen parayım, her işten para alırım' sözleri kirli çarkı gözler önüne serdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 08:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı. Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında düğmeye basıldı; aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları da kirli rüşvet çarkını ortaya koydu.
ÇANTACISI ŞOFÖRÜ
Konuşmalarda, "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben... Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç işadamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" cümleleri ile itiraf gibi ifadeler yer aldı. Dosya kapsamında bulunan tüm şüphelilerin menfaat ve çıkarlar doğrultusunda rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma suçlarını hiyerarşik bir yapı çerçevesinde işledikleri ve İmar Müdürü İbrahim Yalça'nın çözümlenmiş ses kayıtları ile de doğrulandı.
PARASIZ İŞ YAPMAM
O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, 'Aşkım bana neden para gönderiyorsun' sorusuna, 'Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım' yanıtını verdi. Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, 'Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım."
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CHP'li belediye başkanın yazışmaları rüşvet ağını ortaya koydu
İzmir'de bir ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip, Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ağını deşifre etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmadaki 'Ben yürüyen parayım, her işten para alırım' sözleri kirli çarkı gözler önüne serdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı. Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında düğmeye basıldı; aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları da kirli rüşvet çarkını ortaya koydu.
ÇANTACISI ŞOFÖRÜ
Konuşmalarda, "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben... Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç işadamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" cümleleri ile itiraf gibi ifadeler yer aldı. Dosya kapsamında bulunan tüm şüphelilerin menfaat ve çıkarlar doğrultusunda rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma suçlarını hiyerarşik bir yapı çerçevesinde işledikleri ve İmar Müdürü İbrahim Yalça'nın çözümlenmiş ses kayıtları ile de doğrulandı.
PARASIZ İŞ YAPMAM
O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, 'Aşkım bana neden para gönderiyorsun' sorusuna, 'Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım' yanıtını verdi. Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, 'Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım."
Akşam Gazetesi
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