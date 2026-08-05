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CHP Grup yönetimi Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) imzaladı.

Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 15:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Grup yönetimi Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

Toplumsal uzlaşı ve bütünleşmeyi hedefleyen çerçeve kanun teklifi süreci kapsamında CHP grubunda da adım atıldı. Teklif, CHP’nin üst düzey parlamento yönetimi tarafından imzalandı.

Kanun teklifini; CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli ile CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgün Alp imzaladı.

"Tutum Belgesi" vurgusu

CHP heyetinin, söz konusu teklife "tutum belgesi" doğrultusunda imza attığı belirtildi.

Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemenin, TBMM komisyonlarındaki görüşme takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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