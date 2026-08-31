Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos 2026’da göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, hastanede gerçekleştirilen anjiyo ve koroner yoğun bakım tedavisinin ardından 31 Ağustos’ta taburcu edildi. Kalp krizi takibi tamamlanan Yılmaz’ın hastanedeki süreci, yapılan tetkiklerin ardından sona erdi.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 20:39
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 20:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cem Yılmaz, Ayvacık’taki evinde göğüs ağrısı yaşamasının ardından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kontrolden geçirildi. İlk değerlendirmenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.
Anjiyo sonrası yoğun bakımda takip edildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde anjiyo yapılan Yılmaz, işlemin ardından koroner yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanedeki süreçte kalp krizi takibi gerçekleştirildi.
Takibin tamamlanmasının ardından gerekli tetkikler yapıldı. Yılmaz, tedavi sürecinin sona ermesiyle saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.
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Cem Yılmaz’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos 2026’da göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, hastanede gerçekleştirilen anjiyo ve koroner yoğun bakım tedavisinin ardından 31 Ağustos’ta taburcu edildi. Kalp krizi takibi tamamlanan Yılmaz’ın hastanedeki süreci, yapılan tetkiklerin ardından sona erdi.
Cem Yılmaz, Ayvacık’taki evinde göğüs ağrısı yaşamasının ardından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kontrolden geçirildi. İlk değerlendirmenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.
Anjiyo sonrası yoğun bakımda takip edildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde anjiyo yapılan Yılmaz, işlemin ardından koroner yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanedeki süreçte kalp krizi takibi gerçekleştirildi.
Takibin tamamlanmasının ardından gerekli tetkikler yapıldı. Yılmaz, tedavi sürecinin sona ermesiyle saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.
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