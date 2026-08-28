Cem Küçük soruşturması... Firari isim ''bildiklerimi anlatacağım'' diyerek teslim oldu
Cem Küçük soruşturması... Firari isim ''bildiklerimi anlatacağım'' diyerek teslim oldu
Cem Küçük soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak, bildiklerini anlatacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:37
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 14:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak, bildiklerini anlatacağını söyledi.
Çanak ve Özyurt'un telefonlarını evlerinde bırakarak kaçtığı iddia edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da gözaltına alındı. Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları üzerinden yürütüldü. Küçük, 31 Temmuz'da sevk edildiği mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
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Cem Küçük soruşturması... Firari isim ''bildiklerimi anlatacağım'' diyerek teslim oldu
Cem Küçük soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak, bildiklerini anlatacağını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak, bildiklerini anlatacağını söyledi.
Çanak ve Özyurt'un telefonlarını evlerinde bırakarak kaçtığı iddia edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da gözaltına alındı. Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları üzerinden yürütüldü. Küçük, 31 Temmuz'da sevk edildiği mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
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