ÇAKIR kara ve deniz hedeflerinde kabiliyetini gösterdi
ÇAKIR kara ve deniz hedeflerinde kabiliyetini gösterdi
ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı test sürecini tamamladı. Karadan ateşlenen füze, kara ve deniz hedeflerini Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vururken yeni yakıt sistemi ve uzatılmış menzil kabiliyeti de test edildi. Testlerin ardından ÇAKIR'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş süreci yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 22:53
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 22:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ROKETSAN'ın açıklamasına göre ÇAKIR, farklı günlerde düzenlenen iki atışta karadan fırlatıldı. Füze, testlerden birinde kara hedefini, diğerinde ise deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile vurdu.
Atışlarla birlikte füzenin farklı hedef tiplerine karşı kullanım kabiliyeti sınandı. ÇAKIR, daha önce SİHA platformlarından gerçekleştirilen atışların ardından kara araçlarından yapılan testlerde de kullanıldı.
Yeni yakıt sistemi ve uzatılmış menzil denendi
Test programının bir diğer bölümünü ÇAKIR'ın yeni yakıt sistemi oluşturdu. ROKETSAN, yeni sistemle birlikte füzenin uzatılmış menzil kabiliyetinin de başarıyla test edildiğini bildirdi.
Böylece testlerde hedef vuruşunun yanı sıra füzenin yakıt sistemi ve menzil performansına yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.
Farklı platformlara entegrasyon kabiliyeti bulunuyor
Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, farklı platformlara entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. SİHA'lardan sonra kara araçlarından da ateşlenen füze, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor.
ÇAKIR'ın düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip olduğu belirtiliyor. Navigasyon uygulamaları ise füzenin farklı hedef tiplerine karşı çeşitli hava şartlarında görev yapabilmesine imkan sağlıyor.
Veri bağıyla hedef güncellenebiliyor
ÇAKIR'ın teknik kabiliyetleri arasında karşı tedbirlere dayanıklılık ve yeniden saldırı yeteneği de yer alıyor. Füze ayrıca sahip olduğu veri bağı üzerinden hedef güncelleme ve görev iptal komutlarını alabiliyor.
ROKETSAN'ın yürüttüğü test programında elde edilen sonuçların ardından ÇAKIR'ın TSK envanterine yönelik sürecindeki gelişmeler izlenecek.
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ÇAKIR kara ve deniz hedeflerinde kabiliyetini gösterdi
ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı test sürecini tamamladı. Karadan ateşlenen füze, kara ve deniz hedeflerini Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vururken yeni yakıt sistemi ve uzatılmış menzil kabiliyeti de test edildi. Testlerin ardından ÇAKIR'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş süreci yakından takip edilecek.
ROKETSAN'ın açıklamasına göre ÇAKIR, farklı günlerde düzenlenen iki atışta karadan fırlatıldı. Füze, testlerden birinde kara hedefini, diğerinde ise deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile vurdu.
Atışlarla birlikte füzenin farklı hedef tiplerine karşı kullanım kabiliyeti sınandı. ÇAKIR, daha önce SİHA platformlarından gerçekleştirilen atışların ardından kara araçlarından yapılan testlerde de kullanıldı.
Yeni yakıt sistemi ve uzatılmış menzil denendi
Test programının bir diğer bölümünü ÇAKIR'ın yeni yakıt sistemi oluşturdu. ROKETSAN, yeni sistemle birlikte füzenin uzatılmış menzil kabiliyetinin de başarıyla test edildiğini bildirdi.
Böylece testlerde hedef vuruşunun yanı sıra füzenin yakıt sistemi ve menzil performansına yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.
Farklı platformlara entegrasyon kabiliyeti bulunuyor
Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, farklı platformlara entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. SİHA'lardan sonra kara araçlarından da ateşlenen füze, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor.
ÇAKIR'ın düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip olduğu belirtiliyor. Navigasyon uygulamaları ise füzenin farklı hedef tiplerine karşı çeşitli hava şartlarında görev yapabilmesine imkan sağlıyor.
Veri bağıyla hedef güncellenebiliyor
ÇAKIR'ın teknik kabiliyetleri arasında karşı tedbirlere dayanıklılık ve yeniden saldırı yeteneği de yer alıyor. Füze ayrıca sahip olduğu veri bağı üzerinden hedef güncelleme ve görev iptal komutlarını alabiliyor.
ROKETSAN'ın yürüttüğü test programında elde edilen sonuçların ardından ÇAKIR'ın TSK envanterine yönelik sürecindeki gelişmeler izlenecek.
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