Borsada manipülasyona karşı yeni yaptırımlar geliyor
Borsada manipülasyona karşı yeni yaptırımlar geliyor
Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlerin önlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Hazırlıkları süren düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve içeriden bilgiye dayalı işlemlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması hedeflenirken, yatırımcı risklerini izleyecek erken uyarı sisteminin 2027 yılının ikinci çeyreğinde kurulması öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve yeni denetim mekanizmaları, taslağın yasama sürecinde netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 09:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uzun süredir üzerinde çalışılan kanun değişikliği taslağına ilişkin ilgili kurumlardan görüşlerini kısa sürede iletmeleri istendi. Devlet Denetleme Kurulunun yürüteceği çalışmaların ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması hedefleniyor.
Piyasa dolandırıcılığına yönelik cezalar değişebilir
Hazırlanan taslakta piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgiye dayalı işlemler ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin yaptırımların yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Sermaye piyasalarında işlem güvenliğinin artırılması amacıyla mevcut denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde çalışılıyor.
Düzenlemenin yatırım fonlarını ilgilendiren hükümler içermesi de bekleniyor. Bir yatırım fonunun tasfiye edilmesi durumunda yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yeni kuralların kanun değişikliği kapsamında ele alınması öngörülüyor.
Yatırımcı riskleri için yeni takip sistemi kurulacak
Sermaye piyasalarında denetim mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen hedeflerle birlikte yürütülüyor. Program kapsamında yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklerin bütüncül biçimde izlenmesi, sistemik risklerin belirlenmesi ve erken uyarı mekanizmalarının oluşturulması amaçlanıyor.
Bu doğrultuda Yatırımcı Risk Merkezi'nin kurulması ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu yapıların, yatırımcı ve yatırım kuruluşlarına ilişkin risklerin izlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılması hedefleniyor.
Erken uyarı sistemi için 2027 takvimi belirlendi
OVP'de yer alan takvime göre sermaye piyasalarına yönelik erken uyarı sisteminin 2027 yılının ikinci çeyreğinde kurulması hedefleniyor. Sistem kapsamında yatırımcı risklerinin takip edilmesi ve olası sorunların erken aşamada belirlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi öngörülüyor.
Yatırımcı Risk Merkezi ve takip sisteminin uygulama esasları ise ilgili kurumların yürüteceği mevzuat ve teknik hazırlık çalışmaları kapsamında şekillenecek.
Kredili işlemler ve açığa satış kuralları incelenecek
Mevzuat çalışmalarında yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarının da gözden geçirilmesi planlanıyor. Aracı kurumların sermaye yükümlülükleri ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeler bu kapsamda değerlendirilecek.
Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış işlemleri ve ödünç alma-verme uygulamalarına ilişkin kuralların da bütüncül şekilde ele alınması öngörülüyor. Bu alanlarda yapılabilecek değişikliklerin kapsamı, ilgili mevzuat hazırlıklarının tamamlanmasıyla açıklığa kavuşacak.
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Borsada manipülasyona karşı yeni yaptırımlar geliyor
Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlerin önlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Hazırlıkları süren düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve içeriden bilgiye dayalı işlemlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması hedeflenirken, yatırımcı risklerini izleyecek erken uyarı sisteminin 2027 yılının ikinci çeyreğinde kurulması öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve yeni denetim mekanizmaları, taslağın yasama sürecinde netleşecek.
Türkiye gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uzun süredir üzerinde çalışılan kanun değişikliği taslağına ilişkin ilgili kurumlardan görüşlerini kısa sürede iletmeleri istendi. Devlet Denetleme Kurulunun yürüteceği çalışmaların ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması hedefleniyor.
Piyasa dolandırıcılığına yönelik cezalar değişebilir
Hazırlanan taslakta piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgiye dayalı işlemler ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin yaptırımların yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Sermaye piyasalarında işlem güvenliğinin artırılması amacıyla mevcut denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde çalışılıyor.
Düzenlemenin yatırım fonlarını ilgilendiren hükümler içermesi de bekleniyor. Bir yatırım fonunun tasfiye edilmesi durumunda yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yeni kuralların kanun değişikliği kapsamında ele alınması öngörülüyor.
Yatırımcı riskleri için yeni takip sistemi kurulacak
Sermaye piyasalarında denetim mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen hedeflerle birlikte yürütülüyor. Program kapsamında yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklerin bütüncül biçimde izlenmesi, sistemik risklerin belirlenmesi ve erken uyarı mekanizmalarının oluşturulması amaçlanıyor.
Bu doğrultuda Yatırımcı Risk Merkezi'nin kurulması ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu yapıların, yatırımcı ve yatırım kuruluşlarına ilişkin risklerin izlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılması hedefleniyor.
Erken uyarı sistemi için 2027 takvimi belirlendi
OVP'de yer alan takvime göre sermaye piyasalarına yönelik erken uyarı sisteminin 2027 yılının ikinci çeyreğinde kurulması hedefleniyor. Sistem kapsamında yatırımcı risklerinin takip edilmesi ve olası sorunların erken aşamada belirlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi öngörülüyor.
Yatırımcı Risk Merkezi ve takip sisteminin uygulama esasları ise ilgili kurumların yürüteceği mevzuat ve teknik hazırlık çalışmaları kapsamında şekillenecek.
Kredili işlemler ve açığa satış kuralları incelenecek
Mevzuat çalışmalarında yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarının da gözden geçirilmesi planlanıyor. Aracı kurumların sermaye yükümlülükleri ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeler bu kapsamda değerlendirilecek.
Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış işlemleri ve ödünç alma-verme uygulamalarına ilişkin kuralların da bütüncül şekilde ele alınması öngörülüyor. Bu alanlarda yapılabilecek değişikliklerin kapsamı, ilgili mevzuat hazırlıklarının tamamlanmasıyla açıklığa kavuşacak.
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