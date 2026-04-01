Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bodrum'da göçmen faciası: Çok sayıda can kaybı var
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kurtarıldı.
Kıyı Gözetleme Aracı tarafından Yalıkavak açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenler olduğu değerlendirilen süratli bir lastik botun battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarına hava desteği sağlanması maksadıyla İzmir'den sahil güvenlik helikopteri görevlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çok Okunanlar