Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kurtarıldı.

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 10:30
Bodrum'da göçmen faciası: Çok sayıda can kaybı var

Kıyı Gözetleme Aracı tarafından Yalıkavak açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenler olduğu değerlendirilen süratli bir lastik botun battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına hava desteği sağlanması maksadıyla İzmir'den sahil güvenlik helikopteri görevlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

