Beştepe’de kritik görüşmenin gündeminde 5 başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 13 Ağustos 2026'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde “Terörsüz Türkiye” süreci, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin uygulanması ve bundan sonraki adımlar bulunuyor. Görüşmede ele alınan başlıkların ardından sürecin uygulama takvimi ve tarafların atacağı yeni adımlar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 18:01
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 18:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Görüşme öncesinde açıklama yapan Pervin Buldan, Meclis'teki oylamanın ardından belirli konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerlendireceklerini söyledi. Buldan, görüşmede mevcut gelişmelerin, beklentilerin ve atılması gereken adımların ele alınacağını belirtti.
Buldan, “Bu görüşme kıymetli bir görüşme. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Bunları da konuşacağız. Hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Buldan, en yakın zamanda İmralı Adası'na gideceklerini de söyledi.
Sancar yeni düzenlemenin uygulanmasına işaret etti
DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar da görüşme öncesindeki açıklamasında hukuki düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te kabul edilen düzenlemenin uygulanma biçimine ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracaklarını ifade etti.
Sancar, “Barış; uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır” dedi. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi “barış hukukunun ilk temel taşı” olarak nitelendiren Sancar, kanunun uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.
Görüşmenin gündeminde 5 başlık bulunuyor
DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde öne çıkan beş başlık arasında yeni düzenlemenin gecikmeden uygulanması ve düzenlemede öngörülen resmi kurulların oluşturulması yer alıyor.
Gündemde ayrıca Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşmenin planlanması, yüksek mahkeme kararlarının uygulanması ile Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların tahliyesi talebi bulunuyor.
Görüşmenin ardından yapılabilecek açıklamalar, söz konusu başlıklara ilişkin izlenecek takvim ve yeni temasların kapsamı açısından takip edilecek.
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Beştepe’de kritik görüşmenin gündeminde 5 başlık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 13 Ağustos 2026'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde “Terörsüz Türkiye” süreci, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin uygulanması ve bundan sonraki adımlar bulunuyor. Görüşmede ele alınan başlıkların ardından sürecin uygulama takvimi ve tarafların atacağı yeni adımlar yakından takip edilecek.
Görüşme öncesinde açıklama yapan Pervin Buldan, Meclis'teki oylamanın ardından belirli konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerlendireceklerini söyledi. Buldan, görüşmede mevcut gelişmelerin, beklentilerin ve atılması gereken adımların ele alınacağını belirtti.
Buldan, “Bu görüşme kıymetli bir görüşme. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Bunları da konuşacağız. Hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Buldan, en yakın zamanda İmralı Adası'na gideceklerini de söyledi.
Sancar yeni düzenlemenin uygulanmasına işaret etti
DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar da görüşme öncesindeki açıklamasında hukuki düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te kabul edilen düzenlemenin uygulanma biçimine ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracaklarını ifade etti.
Sancar, “Barış; uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır” dedi. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi “barış hukukunun ilk temel taşı” olarak nitelendiren Sancar, kanunun uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.
Görüşmenin gündeminde 5 başlık bulunuyor
DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde öne çıkan beş başlık arasında yeni düzenlemenin gecikmeden uygulanması ve düzenlemede öngörülen resmi kurulların oluşturulması yer alıyor.
Gündemde ayrıca Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşmenin planlanması, yüksek mahkeme kararlarının uygulanması ile Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların tahliyesi talebi bulunuyor.
Görüşmenin ardından yapılabilecek açıklamalar, söz konusu başlıklara ilişkin izlenecek takvim ve yeni temasların kapsamı açısından takip edilecek.
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