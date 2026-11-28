Beşiktaşlı taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Beşiktaşlı taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada polis müdahalesi sonucu yaralanan 6 Beşiktaş taraftarı Türkiye’ye getirildi. Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin devreye girdiğini belirten taraftarlar, “Batum’da kimse kalmadı” diyerek teşekkür etti.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:49
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 11:50
Kaynak:
AA
Beşiktaş’ın Gürcistan’da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylarda yaralanan 6 taraftar Türkiye’ye getirildi. Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan taraftarlar, Gürcistan polisinin müdahalesini anlatırken gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.
Batum’daki karşılaşmada tribünlere biber gazıyla müdahale edildi
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Batumi Dinamo Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, 25. dakikada Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde olaylar çıktı. Gürcistan polisinin taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesi üzerine karşılaşmaya ara verildi. Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta görevli sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Olaylarda yaralanan ve Türkiye’ye getirilen Çarşı grubu üyeleri Kerem Demir, Beyhan Aydemir, Ahmet Can Tanış, Muhammed Yıldız, Abdullah Erdemi ve Yasin Batur, Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki taraftarın ayağında kırık tespit edilerek alçıya alındı.
Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek yaralı taraftarlarla ilgilendi.
“Batum’da kimse kalmadı”
İstanbul’dan yaklaşık 24 saatlik otobüs yolculuğuyla Batum’a gittiklerini anlatan Kerem Demir, olaylarda iki arkadaşının ayağının kırıldığını, bazı taraftarların ise gözaltına alındığını söyledi.
Tedavi için Türkiye’ye geçme kararı aldıklarını belirten Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Oradaki doktorlara güvenemediğimiz için bir Türk doktora danıştıktan sonra Türkiye’ye geçtik. Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavilerimizi yaptırdık. Başhekimimiz ve başkomiserimiz sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımızın devreye girmesiyle içeride gözaltında tutulan arkadaşlarımız da serbest bırakıldı, Batum’da kimse kalmadı.”
Yasin Matuk: Biber gazı ve jopla müdahale ettiler
Taraftarlardan Yasin Matuk ise Gürcistan polisinin kendilerine yönelik tutumunu eleştirdi. Ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren gerginlik yaşandığını öne süren Matuk, hem stada yürüyüş sırasında hem de stat içerisinde müdahaleyle karşılaştıklarını ifade etti.
Matuk, şu açıklamada bulundu:
“Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Stada yürürken ve stat içinde biber gazı ve jopla müdahale ettiler. Gürcü polisi bize biber gazı ve jopla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu. Bu süreçte yanımızda olan ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması için çaba gösteren devlet büyüklerimize ve tribün liderlerimiz İsmail Aslan ile Nazmi Furuncu’ya teşekkür ediyoruz.”
“İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu”
İstanbul’dan üç otobüsle Batum’a gittiklerini belirten Abdullah Erdemi de polis müdahalesi sırasında yaşadıklarını anlattı. Erdemi, güvenlik güçlerinin tutumundan dolayı kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek şöyle konuştu:
“Polis normalde insanın güvenliğini sağlar ama biz orada hiçbir şekilde güvenemedik. İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arkadaşlarımızın salıverilmesi için büyük çaba gösteren tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz.”
Galatasaraylı çocuğa Beşiktaş atkısı hediye ettiler
Hastanede tedavilerinin tamamlanmasını bekleyen taraftarları ziyaret eden Galatasaraylı küçük bir kız çocuğu, Beşiktaşlılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çarşı grubu üyeleri de küçük kıza Beşiktaş atkısı hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Taraftarların İstanbul’a dönüşü için destek sağlandı
Taburcu işlemlerinin ardından İstanbul uçağına yetişmeleri gereken taraftarlar için Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya devreye girdi. Taraftarların Trabzon Havalimanı’na ulaştırılması için girişimde bulunuldu.
Karabulut Turizm’in sahibi Ömürcan Karabulut da yaralı taraftarları hastane önünden alarak havalimanına ücretsiz götürdü. Batum’da yaşanan olayların ardından yaralı taraftarların Türkiye’ye dönmesi ve gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasıyla birlikte grubun tamamı bölgeden ayrıldı.
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Beşiktaşlı taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada polis müdahalesi sonucu yaralanan 6 Beşiktaş taraftarı Türkiye’ye getirildi. Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin devreye girdiğini belirten taraftarlar, “Batum’da kimse kalmadı” diyerek teşekkür etti.
Beşiktaş’ın Gürcistan’da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylarda yaralanan 6 taraftar Türkiye’ye getirildi. Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan taraftarlar, Gürcistan polisinin müdahalesini anlatırken gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.
Batum’daki karşılaşmada tribünlere biber gazıyla müdahale edildi
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Batumi Dinamo Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, 25. dakikada Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde olaylar çıktı. Gürcistan polisinin taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesi üzerine karşılaşmaya ara verildi. Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta görevli sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Olaylarda yaralanan ve Türkiye’ye getirilen Çarşı grubu üyeleri Kerem Demir, Beyhan Aydemir, Ahmet Can Tanış, Muhammed Yıldız, Abdullah Erdemi ve Yasin Batur, Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki taraftarın ayağında kırık tespit edilerek alçıya alındı.
Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek yaralı taraftarlarla ilgilendi.
“Batum’da kimse kalmadı”
İstanbul’dan yaklaşık 24 saatlik otobüs yolculuğuyla Batum’a gittiklerini anlatan Kerem Demir, olaylarda iki arkadaşının ayağının kırıldığını, bazı taraftarların ise gözaltına alındığını söyledi.
Tedavi için Türkiye’ye geçme kararı aldıklarını belirten Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Oradaki doktorlara güvenemediğimiz için bir Türk doktora danıştıktan sonra Türkiye’ye geçtik. Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavilerimizi yaptırdık. Başhekimimiz ve başkomiserimiz sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımızın devreye girmesiyle içeride gözaltında tutulan arkadaşlarımız da serbest bırakıldı, Batum’da kimse kalmadı.”
Yasin Matuk: Biber gazı ve jopla müdahale ettiler
Taraftarlardan Yasin Matuk ise Gürcistan polisinin kendilerine yönelik tutumunu eleştirdi. Ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren gerginlik yaşandığını öne süren Matuk, hem stada yürüyüş sırasında hem de stat içerisinde müdahaleyle karşılaştıklarını ifade etti.
Matuk, şu açıklamada bulundu:
“Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Stada yürürken ve stat içinde biber gazı ve jopla müdahale ettiler. Gürcü polisi bize biber gazı ve jopla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu. Bu süreçte yanımızda olan ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması için çaba gösteren devlet büyüklerimize ve tribün liderlerimiz İsmail Aslan ile Nazmi Furuncu’ya teşekkür ediyoruz.”
“İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu”
İstanbul’dan üç otobüsle Batum’a gittiklerini belirten Abdullah Erdemi de polis müdahalesi sırasında yaşadıklarını anlattı. Erdemi, güvenlik güçlerinin tutumundan dolayı kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek şöyle konuştu:
“Polis normalde insanın güvenliğini sağlar ama biz orada hiçbir şekilde güvenemedik. İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arkadaşlarımızın salıverilmesi için büyük çaba gösteren tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz.”
Galatasaraylı çocuğa Beşiktaş atkısı hediye ettiler
Hastanede tedavilerinin tamamlanmasını bekleyen taraftarları ziyaret eden Galatasaraylı küçük bir kız çocuğu, Beşiktaşlılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çarşı grubu üyeleri de küçük kıza Beşiktaş atkısı hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Taraftarların İstanbul’a dönüşü için destek sağlandı
Taburcu işlemlerinin ardından İstanbul uçağına yetişmeleri gereken taraftarlar için Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya devreye girdi. Taraftarların Trabzon Havalimanı’na ulaştırılması için girişimde bulunuldu.
Karabulut Turizm’in sahibi Ömürcan Karabulut da yaralı taraftarları hastane önünden alarak havalimanına ücretsiz götürdü. Batum’da yaşanan olayların ardından yaralı taraftarların Türkiye’ye dönmesi ve gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasıyla birlikte grubun tamamı bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA
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