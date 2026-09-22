SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Başsavcılık soruşturma başlattı! Manisa'daki silahlı saldırıyı provoke edenler tespit edildi

Başsavcılık soruşturma başlattı! Manisa'daki silahlı saldırıyı provoke edenler tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:18
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 13:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılık soruşturma başlattı! Manisa'daki silahlı saldırıyı provoke edenler tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İletişim Başkanlığı Koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi.

Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturmalar başlatıldığı öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver