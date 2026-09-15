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  • Bakü'de enerji zirvesi! Bakan Fidan-Aliyev görüşmesinde yeni güzergahlar masada

Bakü'de enerji zirvesi! Bakan Fidan-Aliyev görüşmesinde yeni güzergahlar masada

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Görüşmede enerji işbirliği ve alternatif enerjinin uluslararası pazarlara ulaştırılmasında yeni güzergahlar ele alındı.

Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:24
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakü'de enerji zirvesi! Bakan Fidan-Aliyev görüşmesinde yeni güzergahlar masada

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Fidan, Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildi.

Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin lojistik açıdan önemine, özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü rolü üstlendiklerine işaret edilen görüşmede, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde faaliyetlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.

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