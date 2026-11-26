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Bakan Tekin: Failin otopsisinde çelişkili durumlar gördük
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında, 'Failin otopsisinde çelişkili durumlar gördük' ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında, "Failin otopsisinde çelişkili durumlar gördük" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Milli Eğitim Akademisinde olan 10 bin arkadaşımız önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacaklar." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "2027 Mayıs'ta 'Milli Eğitim Akademi Giriş' sınavını yapacağız." sözlerini söyledi.
Kaynak: AA
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