Bakan Kurum: Yapamazsınız diyenlere eserlerimizle yanıt verdik
Bakan Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada 'Yapamazsın diyenlere alın teri dökerek eserlerimizle cevap verdik. Gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken 500 bin sosyal konut, sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 14:30
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yapamazsın diyenlere alın teri dökerek eserlerimizle cevap verdik.
İmha eden değil inşa eden bir ülkeyiz.
Gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken 500 bin sosyal konut, sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.
