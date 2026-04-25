SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Bakan Kurum: Yapamazsınız diyenlere eserlerimizle yanıt verdik

Bakan Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada 'Yapamazsın diyenlere alın teri dökerek eserlerimizle cevap verdik. Gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken 500 bin sosyal konut, sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 14:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yapamazsın diyenlere alın teri dökerek eserlerimizle cevap verdik.

İmha eden değil inşa eden bir ülkeyiz.

Gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken 500 bin sosyal konut, sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver