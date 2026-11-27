TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Murat Kurum, TOKİ'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek özür beklediklerini söyledi. Deprem konutları, COP31 ve 2027 bütçesine dair tüm detaylar haberimizde.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 08:49
Kaynak:
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamalarda TOKİ’ye yönelik “bela” sözlerine tepki gösterdi. Kurum, söz konusu ifadeyi kullanan milletvekilinden özür beklediklerini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri görüşüldü. Bakan Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantıda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar, TOKİ, COP31 ve çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TOKİ’ye yönelik “bela” sözüne tepki
Deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kurum, milletvekillerini sahaya davet etti. Kurum, “Herhalde bölgeye hiç gitmediniz ki böyle yorumlar yapabiliyorsunuz. Size tavsiyem bir gün Meclis’ten çıkın, sahaya gelin, birlikte gidelim. Lütfen iki yılda neler yapıldığını bakalım, orada nasıl bir emek var görün” dedi.
TOKİ’ye yönelik kullanılan “bela” ifadesine de tepki gösteren Kurum, bu sözün hem kurum çalışanlarına hem de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara haksızlık olduğunu savundu.
Kurum, “İki yılda 455 bin konutu yapan, bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut üreten yüz akı kurumumuz TOKİ’mize, bir milletvekilinin Gazi Meclisimizde ‘bela’ demesi korkunç bir haksızlıktır. İki yüz bin işçinin, mimarın, mühendisin, emekçi kardeşimizin alın terine hakarettir. Bölgede yaşayan 14 milyon kardeşimizin de gönlünü kırmıştır. Bu talihsiz söz nedeniyle kendisinden bir özür bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“650 bin konut yaparız demiştik, daha fazlasını yaptık”
Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına ilişkin rakamları paylaşan Kurum, AFAD tarafından belirlenen hak sahipleri doğrultusunda 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini belirtti.
Yerinde dönüşüm kapsamında 127 bin konut yapıldığını aktaran Kurum, kentsel iskân alanlarında 292 bin, köylerde ise 78 bin konut üretildiğini söyledi. Bu çalışmalarla toplam 670 bin bağımsız bölümün ortaya çıktığını ifade eden Kurum, 11 ilde ayrıca 144 bin sosyal konut yapıldığını, bunların 78 bininin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.
“Çöp ithal etmiyoruz”
Plastik atık ithalatına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kurum, Türkiye’ye bertaraf amacıyla atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girişinin yasak olduğunu söyledi.
Karışık türdeki plastik atıkların ithalatına da izin verilmediğini belirten Kurum, yalnızca sanayinin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla temiz ve kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atıkların lisanslı firmalar tarafından getirilebildiğini ifade etti.
COP31 açıklamalarına yanıt verdi
Komisyon görüşmelerinde gündeme gelen COP31 Zirvesi hakkında da konuşan Kurum, zirve kapsamında 196 ülkeden 102 devlet ve hükümet başkanının, 37 bin resmî ülke temsilcisinin ve 13 bini aşkın sivil toplum paydaşının ağırlandığını belirtti.
Zirvede 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini, elektrifikasyon maddesine ise 81 ülkenin destek verdiğini aktaran Kurum, çatı karar üzerinde uzlaşma sağlanamamasının COP mekanizmasının karar alma yapısından kaynaklandığını savundu.
Özgür Özel’in COP31’e ilişkin açıklamalarını da eleştiren Kurum, “Türkiye bu zirvede kimsenin sözcüsü olmadı, kimsenin piyonu da olmadı, olamaz” dedi. Kurum, Türkiye’nin hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmediğini ve milli menfaatleri savunduğunu ifade etti.
Bakanlığın 2027 bütçesi kabul edildi
Komisyon toplantısı, bakanlık ve bağlı kurumların 2027 yılı bütçelerinin ayrı ayrı oylanmasıyla sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi 640 milyar 647 milyon 904 bin lira olarak kabul edildi.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 292 milyar 20 milyon 400 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 19 milyar 241 milyon 794 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 8 milyar 172 milyon 330 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığına ise 801 milyon 491 bin lira bütçe ayrıldı.
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Bakan Kurum'dan ''bela'' diyen vekile tepki
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Murat Kurum, TOKİ'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek özür beklediklerini söyledi. Deprem konutları, COP31 ve 2027 bütçesine dair tüm detaylar haberimizde.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamalarda TOKİ’ye yönelik “bela” sözlerine tepki gösterdi. Kurum, söz konusu ifadeyi kullanan milletvekilinden özür beklediklerini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri görüşüldü. Bakan Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantıda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar, TOKİ, COP31 ve çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TOKİ’ye yönelik “bela” sözüne tepki
Deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kurum, milletvekillerini sahaya davet etti. Kurum, “Herhalde bölgeye hiç gitmediniz ki böyle yorumlar yapabiliyorsunuz. Size tavsiyem bir gün Meclis’ten çıkın, sahaya gelin, birlikte gidelim. Lütfen iki yılda neler yapıldığını bakalım, orada nasıl bir emek var görün” dedi.
TOKİ’ye yönelik kullanılan “bela” ifadesine de tepki gösteren Kurum, bu sözün hem kurum çalışanlarına hem de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara haksızlık olduğunu savundu.
Kurum, “İki yılda 455 bin konutu yapan, bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut üreten yüz akı kurumumuz TOKİ’mize, bir milletvekilinin Gazi Meclisimizde ‘bela’ demesi korkunç bir haksızlıktır. İki yüz bin işçinin, mimarın, mühendisin, emekçi kardeşimizin alın terine hakarettir. Bölgede yaşayan 14 milyon kardeşimizin de gönlünü kırmıştır. Bu talihsiz söz nedeniyle kendisinden bir özür bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“650 bin konut yaparız demiştik, daha fazlasını yaptık”
Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına ilişkin rakamları paylaşan Kurum, AFAD tarafından belirlenen hak sahipleri doğrultusunda 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini belirtti.
Yerinde dönüşüm kapsamında 127 bin konut yapıldığını aktaran Kurum, kentsel iskân alanlarında 292 bin, köylerde ise 78 bin konut üretildiğini söyledi. Bu çalışmalarla toplam 670 bin bağımsız bölümün ortaya çıktığını ifade eden Kurum, 11 ilde ayrıca 144 bin sosyal konut yapıldığını, bunların 78 bininin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.
“Çöp ithal etmiyoruz”
Plastik atık ithalatına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kurum, Türkiye’ye bertaraf amacıyla atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girişinin yasak olduğunu söyledi.
Karışık türdeki plastik atıkların ithalatına da izin verilmediğini belirten Kurum, yalnızca sanayinin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla temiz ve kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atıkların lisanslı firmalar tarafından getirilebildiğini ifade etti.
COP31 açıklamalarına yanıt verdi
Komisyon görüşmelerinde gündeme gelen COP31 Zirvesi hakkında da konuşan Kurum, zirve kapsamında 196 ülkeden 102 devlet ve hükümet başkanının, 37 bin resmî ülke temsilcisinin ve 13 bini aşkın sivil toplum paydaşının ağırlandığını belirtti.
Zirvede 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini, elektrifikasyon maddesine ise 81 ülkenin destek verdiğini aktaran Kurum, çatı karar üzerinde uzlaşma sağlanamamasının COP mekanizmasının karar alma yapısından kaynaklandığını savundu.
Özgür Özel’in COP31’e ilişkin açıklamalarını da eleştiren Kurum, “Türkiye bu zirvede kimsenin sözcüsü olmadı, kimsenin piyonu da olmadı, olamaz” dedi. Kurum, Türkiye’nin hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmediğini ve milli menfaatleri savunduğunu ifade etti.
Bakanlığın 2027 bütçesi kabul edildi
Komisyon toplantısı, bakanlık ve bağlı kurumların 2027 yılı bütçelerinin ayrı ayrı oylanmasıyla sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi 640 milyar 647 milyon 904 bin lira olarak kabul edildi.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 292 milyar 20 milyon 400 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 19 milyar 241 milyon 794 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 8 milyar 172 milyon 330 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığına ise 801 milyon 491 bin lira bütçe ayrıldı.
Kaynak: AA
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