Bakan Gürlek: 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
Bakan Gürlek: 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
Faili meçhul dosyalar kapsamında Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni deliller doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 12:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2015 yılında Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dosya, yeni deliller doğrultusunda yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma, 11 yıl sonra yeniden gündeme geldi.
Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından gerçekleşen saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanmış, kafilede bulunan futbolcular ve kulüp görevlileri büyük tehlike atlatmıştı.
Dosya yeniden incelendi
Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 Ağustos 2020'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden ele alındı.
Yeni HTS ve baz istasyonu analizleri kapsamında 3 GSM operatörüne ait 6 baz istasyonundan elde edilen veriler incelendi. Çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin olay öncesinde irtibat halinde olduğu, saldırı sırasında iletişimlerinin kesildiği ve olayın ardından yeniden iletişim kurdukları belirlendi.
Şüphelilerin baz kayıtları mercek altında
Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin olay günü Fenerbahçe kafilesinin bulunduğu güzergâhta sinyal verdiği tespit edildi.
Şüphelilerden Y.Ö.'nün olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemesine rağmen, kafiledeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.
Soruşturmada ayrıca şüphelilerin mali hareketleri de incelendi. Y.Ö.'nün hesap hareketleri ve üzerine kayıtlı araçlar araştırmaya dahil edildi.
5 şüpheliye eş zamanlı operasyon
Yeni deliller doğrultusunda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Gürlek: "Amaç, saldırının arkasındaki kişi veya kişileri ortaya çıkarmak"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın yeniden ele alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Gürlek, soruşturmanın amacını ise "Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır." sözleriyle açıkladı.
Bakan Gürlek, spor alanındaki şiddete karşı tavırlarının net olduğunu belirterek, soruşturmanın sonuna kadar takip edileceğini vurguladı.
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Bakan Gürlek: 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
Faili meçhul dosyalar kapsamında Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni deliller doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
2015 yılında Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dosya, yeni deliller doğrultusunda yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma, 11 yıl sonra yeniden gündeme geldi.
Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından gerçekleşen saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanmış, kafilede bulunan futbolcular ve kulüp görevlileri büyük tehlike atlatmıştı.
Dosya yeniden incelendi
Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 Ağustos 2020'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden ele alındı.
Yeni HTS ve baz istasyonu analizleri kapsamında 3 GSM operatörüne ait 6 baz istasyonundan elde edilen veriler incelendi. Çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin olay öncesinde irtibat halinde olduğu, saldırı sırasında iletişimlerinin kesildiği ve olayın ardından yeniden iletişim kurdukları belirlendi.
Şüphelilerin baz kayıtları mercek altında
Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin olay günü Fenerbahçe kafilesinin bulunduğu güzergâhta sinyal verdiği tespit edildi.
Şüphelilerden Y.Ö.'nün olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemesine rağmen, kafiledeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.
Soruşturmada ayrıca şüphelilerin mali hareketleri de incelendi. Y.Ö.'nün hesap hareketleri ve üzerine kayıtlı araçlar araştırmaya dahil edildi.
5 şüpheliye eş zamanlı operasyon
Yeni deliller doğrultusunda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Gürlek: "Amaç, saldırının arkasındaki kişi veya kişileri ortaya çıkarmak"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın yeniden ele alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Gürlek, soruşturmanın amacını ise "Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır." sözleriyle açıkladı.
Bakan Gürlek, spor alanındaki şiddete karşı tavırlarının net olduğunu belirterek, soruşturmanın sonuna kadar takip edileceğini vurguladı.
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