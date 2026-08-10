Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti
Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 13:39
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 13:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı.
Soruşturmada son olarak, Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ile bağı tespit edildi.
Armağan'ın, FETÖ'cü Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.
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Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.
Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı.
Soruşturmada son olarak, Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ile bağı tespit edildi.
Armağan'ın, FETÖ'cü Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı.
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