Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/ adresi üzerinden erişime açıldı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. 28 Ağustos'ta ise yerleştirme süreci tamamlanacak.
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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/ adresi üzerinden erişime açıldı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. 28 Ağustos'ta ise yerleştirme süreci tamamlanacak.
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