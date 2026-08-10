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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/ adresi üzerinden erişime açıldı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. 28 Ağustos'ta ise yerleştirme süreci tamamlanacak.

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