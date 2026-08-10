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Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek.

Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 10:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecekAdalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek.

Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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