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Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek.
Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecekAdalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek.
Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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