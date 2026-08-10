İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 11:57
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 11:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4’ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı yollardan yurt dışına gitme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma ekiplerince karadan, Sahil Güvenlik botlarıyla denizden arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Arama tarama faaliyetleri sonrası düzenlenen operasyon sonucunda; İzmir ve Muğla'da "Göçmen Kaçakçılığı" ağları ortaya çıkarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4’ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı yollardan yurt dışına gitme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma ekiplerince karadan, Sahil Güvenlik botlarıyla denizden arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Arama tarama faaliyetleri sonrası düzenlenen operasyon sonucunda; İzmir ve Muğla'da "Göçmen Kaçakçılığı" ağları ortaya çıkarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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