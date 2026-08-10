Çerçeve yasa kabul edildi! Meclis'teki oy dağılımı belli oldu
Çerçeve yasa kabul edildi! Meclis'teki oy dağılımı belli oldu
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çerçeve yasa, maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan açık oylamada kabul edilerek yasalaştı. Oylamaya katılan 562 milletvekilinden 468'i kabul, 88'i ret, 6'sı çekimser oy kullandı. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından gözler yasanın yürürlüğe girmesine ilişkin sürece çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 22:45
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Genel Kurul'da teklifin maddelerine geçilip geçilmemesi için yapılan açık oylamaya 297 milletvekili katıldı. Oylamada 269 milletvekili kabul, 28 milletvekili ret oyu verdi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, oylamanın ardından teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edildiğini açıkladı. Teklifin 1 ila 6'ncı maddelerini kapsayan birinci bölümün görüşmelerine geçildi.
Genel Kurul'daki görüşmelere ara verildi
Görüşmeler sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 7 bin 500 şehidin adını okuyacağını belirterek kürsüden isimleri okumaya başladı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkoğlu'nun isimleri okumayı sürdürmesi üzerine birleşime 5 dakika ara verdi. İYİ Parti milletvekilleri de Türkoğlu'na kürsüde eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu daha sonra kürsüye gelerek Türkoğlu'nu İYİ Parti sıralarına götürdü. Aranın ardından İYİ Parti Grubu Genel Kurul salonundan ayrıldı.
İlk 6 madde ayrı ayrı kabul edildi
Toplam 12 maddeden oluşan kanun teklifinin görüşmeleri iki bölüm halinde gerçekleştirildi. İlk bölümde yer alan 1 ila 6'ncı maddeler ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.
Ardından ikinci bölüme ilişkin görüşmelere geçildi. Grup temsilcilerinin konuşmalarının ardından teklifin oylamasının açık şekilde yapılmasına yönelik öneri de kabul edildi.
Parti temsilcileri Genel Kurul'da konuştu
Genel Kurul görüşmelerinde siyasi parti temsilcileri teklif ve yürütülen süreç hakkındaki görüşlerini açıkladı.
Özgür Özel, milletvekillerinin seçildikleri illerdeki yurttaşların görüşlerini dikkate alarak oy kullanacağını söyledi. Kürt meselesinin eşit yurttaşlık, hukuk ve güven içinde yaşama boyutlarının bulunduğunu ifade eden Özel, partisinin komisyon çalışmalarındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise düzenlemenin ülkenin bütünlüğünü tartışmaya açmadığını belirterek sürece ilişkin partisinin yaklaşımını aktardı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Genel Kurul'daki konuşmasında "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin güvenlik politikasının yanı sıra hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınma başlıklarını kapsadığını söyledi.
Çerçeve yasa 468 oyla kabul edildi
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin tümü açık oylamaya sunuldu. Oylamaya toplam 562 milletvekili katıldı.
Teklif için 468 milletvekili kabul, 88 milletvekili ret oyu kullanırken 6 milletvekili çekimser kaldı. Böylece çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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Çerçeve yasa kabul edildi! Meclis'teki oy dağılımı belli oldu
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çerçeve yasa, maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan açık oylamada kabul edilerek yasalaştı. Oylamaya katılan 562 milletvekilinden 468'i kabul, 88'i ret, 6'sı çekimser oy kullandı. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından gözler yasanın yürürlüğe girmesine ilişkin sürece çevrildi.
Genel Kurul'da teklifin maddelerine geçilip geçilmemesi için yapılan açık oylamaya 297 milletvekili katıldı. Oylamada 269 milletvekili kabul, 28 milletvekili ret oyu verdi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, oylamanın ardından teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edildiğini açıkladı. Teklifin 1 ila 6'ncı maddelerini kapsayan birinci bölümün görüşmelerine geçildi.
Genel Kurul'daki görüşmelere ara verildi
Görüşmeler sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 7 bin 500 şehidin adını okuyacağını belirterek kürsüden isimleri okumaya başladı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkoğlu'nun isimleri okumayı sürdürmesi üzerine birleşime 5 dakika ara verdi. İYİ Parti milletvekilleri de Türkoğlu'na kürsüde eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu daha sonra kürsüye gelerek Türkoğlu'nu İYİ Parti sıralarına götürdü. Aranın ardından İYİ Parti Grubu Genel Kurul salonundan ayrıldı.
İlk 6 madde ayrı ayrı kabul edildi
Toplam 12 maddeden oluşan kanun teklifinin görüşmeleri iki bölüm halinde gerçekleştirildi. İlk bölümde yer alan 1 ila 6'ncı maddeler ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.
Ardından ikinci bölüme ilişkin görüşmelere geçildi. Grup temsilcilerinin konuşmalarının ardından teklifin oylamasının açık şekilde yapılmasına yönelik öneri de kabul edildi.
Parti temsilcileri Genel Kurul'da konuştu
Genel Kurul görüşmelerinde siyasi parti temsilcileri teklif ve yürütülen süreç hakkındaki görüşlerini açıkladı.
Özgür Özel, milletvekillerinin seçildikleri illerdeki yurttaşların görüşlerini dikkate alarak oy kullanacağını söyledi. Kürt meselesinin eşit yurttaşlık, hukuk ve güven içinde yaşama boyutlarının bulunduğunu ifade eden Özel, partisinin komisyon çalışmalarındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise düzenlemenin ülkenin bütünlüğünü tartışmaya açmadığını belirterek sürece ilişkin partisinin yaklaşımını aktardı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Genel Kurul'daki konuşmasında "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin güvenlik politikasının yanı sıra hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınma başlıklarını kapsadığını söyledi.
Çerçeve yasa 468 oyla kabul edildi
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin tümü açık oylamaya sunuldu. Oylamaya toplam 562 milletvekili katıldı.
Teklif için 468 milletvekili kabul, 88 milletvekili ret oyu kullanırken 6 milletvekili çekimser kaldı. Böylece çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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