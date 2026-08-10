Özgür Özel çerçeve yasa için kararını açıkladı: "Evet" dedi
Özgür Özel çerçeve yasa için kararını açıkladı: "Evet" dedi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin partisinin tutumunu TBMM Genel Kurulu’nda açıkladı. Özel, kendisinin ve yönetici arkadaşlarının teklife “evet” oyu vereceğini belirtirken, YENİ Parti milletvekillerinin temsil ettikleri illerdeki seçmenlerin yaklaşımını dikkate alarak karar vereceğini söyledi. Teklifin TBMM’deki görüşmeleri ve oylamada partilerin göstereceği tutum sürecin bundan sonraki aşamasında takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:30
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 19:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özel, konuşmasında Kürt meselesinin yalnızca terör, güvenlik veya bir örgütün silah bırakması üzerinden ele alınamayacağını belirtti. Meselenin eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, demokratik temsil, özgür siyaset ve birlikte yaşama boyutlarının bulunduğunu ifade etti.
Cumhuriyet, üniter devlet yapısı ile ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü YENİ Parti’nin kırmızı çizgileri olarak tanımlayan Özel, toplumsal barışın üniter devlet yapısının alternatifi olmadığını söyledi.
Özel, “Kürt meselesinin demokratik çözümünü bu ilkelerin karşısında değil, onların güvencesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sürecin TBMM üzerinden yürütülmesini savundu
Partisinin konuya yaklaşımının seçim takvimine veya siyasi konjonktüre bağlı olmadığını belirten Özel, sorunun şiddet yerine siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Çözüm adresinin TBMM olması gerektiğini savunan Özel, sürecin milletin gözü önünde ve toplumsal mutabakat temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Komisyondaki çalışmalar sırasında yapıcı katkı sunduklarını ve hazırlanan rapora imza verdiklerini hatırlattı.
Özel, sürecin başındaki yaklaşımlarını “Destekleyeceğiz, katkı sunacağız ve denetleyeceğiz” sözleriyle tanımladıklarını belirtti.
Teklifin hazırlanış biçimini eleştirdi
Özel, siyasi iktidarın süreci yeterli şeffaflıkla yürütmediğini savundu. Müzakerelerin kapalı şekilde gerçekleştirilmesini eleştiren Özel, toplumsal uzlaşmanın geniş katılımla oluşturulması gerektiğini söyledi.
Kanun teklifinin içeriğine de itirazlarını sıralayan Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda yer alan bazı demokratikleşme başlıklarının teklife yansıtılmadığını ifade etti.
Özel; AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, kayyum uygulamaları ve siyasi tutuklulara ilişkin düzenlemelerin raporda yer aldığını ancak teklif metninde bulunmadığını söyledi.
“Kendi hakkımızı milletin barış hakkının önüne koymayacağız”
YENİ Parti’nin süreç devam ederken siyasi ve hukuki baskılara maruz kaldığını savunan Özel, buna rağmen kanun teklifine ilişkin tutumlarını yaşanan gelişmeler üzerinden belirlemeyeceklerini ifade etti.
Özel, “Bu yasaya ‘hayır’ deme hakkına en çok sahip olan YENİ Parti; kendi hakkını, milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız” dedi.
Silahlı çatışmaların sona ermesini istediklerini belirten Özel, yeni can kayıplarının yaşanmaması ve kaynakların üretim, eğitim ve refaha yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Özel, terör örgütünün feshi, silahların bırakılması ve infaz düzenlemelerinin çatışmanın sona erdirilmesi açısından önemli olduğunu ancak bunların tek başına yeterli olmadığını ifade etti.
Komisyon raporunun silah bırakma ve hukuki geçişi kapsayan altıncı bölümü ile demokratikleşmeye ilişkin yedinci bölümünün altında imzalarının bulunduğunu hatırlatan Özel, her iki bölümün de uygulanmasını savunacaklarını belirtti.
Kayyum uygulamalarının sona ermesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, bağımsız yargı, ifade özgürlüğü ve eşit yurttaşlık konularını TBMM gündemine taşımaya devam edeceklerini söyledi.
Özel ve parti yönetimi “evet” oyu verecek
Özel, konuşmasının sonunda kanun teklifine ilişkin oy tercihlerini de açıkladı. Kendisinin ve yönetici arkadaşlarının teklife “evet” oyu vereceğini bildirdi.
YENİ Parti milletvekillerinin ise seçildikleri illerdeki vatandaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve endişelerini dikkate alarak oy kullanacağını belirten Özel, bunun parti grubunu serbest bırakmak anlamına gelmediğini ifade etti.
Özel ayrıca Atatürk, Lozan Antlaşması, devletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Anayasa’nın güvence altına aldığı Cumhuriyet’in temel niteliklerinin tartışma veya pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.
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Özgür Özel çerçeve yasa için kararını açıkladı: "Evet" dedi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin partisinin tutumunu TBMM Genel Kurulu’nda açıkladı. Özel, kendisinin ve yönetici arkadaşlarının teklife “evet” oyu vereceğini belirtirken, YENİ Parti milletvekillerinin temsil ettikleri illerdeki seçmenlerin yaklaşımını dikkate alarak karar vereceğini söyledi. Teklifin TBMM’deki görüşmeleri ve oylamada partilerin göstereceği tutum sürecin bundan sonraki aşamasında takip edilecek.
Özel, konuşmasında Kürt meselesinin yalnızca terör, güvenlik veya bir örgütün silah bırakması üzerinden ele alınamayacağını belirtti. Meselenin eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, demokratik temsil, özgür siyaset ve birlikte yaşama boyutlarının bulunduğunu ifade etti.
Cumhuriyet, üniter devlet yapısı ile ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü YENİ Parti’nin kırmızı çizgileri olarak tanımlayan Özel, toplumsal barışın üniter devlet yapısının alternatifi olmadığını söyledi.
Özel, “Kürt meselesinin demokratik çözümünü bu ilkelerin karşısında değil, onların güvencesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sürecin TBMM üzerinden yürütülmesini savundu
Partisinin konuya yaklaşımının seçim takvimine veya siyasi konjonktüre bağlı olmadığını belirten Özel, sorunun şiddet yerine siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Çözüm adresinin TBMM olması gerektiğini savunan Özel, sürecin milletin gözü önünde ve toplumsal mutabakat temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Komisyondaki çalışmalar sırasında yapıcı katkı sunduklarını ve hazırlanan rapora imza verdiklerini hatırlattı.
Özel, sürecin başındaki yaklaşımlarını “Destekleyeceğiz, katkı sunacağız ve denetleyeceğiz” sözleriyle tanımladıklarını belirtti.
Teklifin hazırlanış biçimini eleştirdi
Özel, siyasi iktidarın süreci yeterli şeffaflıkla yürütmediğini savundu. Müzakerelerin kapalı şekilde gerçekleştirilmesini eleştiren Özel, toplumsal uzlaşmanın geniş katılımla oluşturulması gerektiğini söyledi.
Kanun teklifinin içeriğine de itirazlarını sıralayan Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda yer alan bazı demokratikleşme başlıklarının teklife yansıtılmadığını ifade etti.
Özel; AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, kayyum uygulamaları ve siyasi tutuklulara ilişkin düzenlemelerin raporda yer aldığını ancak teklif metninde bulunmadığını söyledi.
“Kendi hakkımızı milletin barış hakkının önüne koymayacağız”
YENİ Parti’nin süreç devam ederken siyasi ve hukuki baskılara maruz kaldığını savunan Özel, buna rağmen kanun teklifine ilişkin tutumlarını yaşanan gelişmeler üzerinden belirlemeyeceklerini ifade etti.
Özel, “Bu yasaya ‘hayır’ deme hakkına en çok sahip olan YENİ Parti; kendi hakkını, milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız” dedi.
Silahlı çatışmaların sona ermesini istediklerini belirten Özel, yeni can kayıplarının yaşanmaması ve kaynakların üretim, eğitim ve refaha yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Demokratikleşme başlıklarının takipçisi olacaklarını söyledi
Özel, terör örgütünün feshi, silahların bırakılması ve infaz düzenlemelerinin çatışmanın sona erdirilmesi açısından önemli olduğunu ancak bunların tek başına yeterli olmadığını ifade etti.
Komisyon raporunun silah bırakma ve hukuki geçişi kapsayan altıncı bölümü ile demokratikleşmeye ilişkin yedinci bölümünün altında imzalarının bulunduğunu hatırlatan Özel, her iki bölümün de uygulanmasını savunacaklarını belirtti.
Kayyum uygulamalarının sona ermesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, bağımsız yargı, ifade özgürlüğü ve eşit yurttaşlık konularını TBMM gündemine taşımaya devam edeceklerini söyledi.
Özel ve parti yönetimi “evet” oyu verecek
Özel, konuşmasının sonunda kanun teklifine ilişkin oy tercihlerini de açıkladı. Kendisinin ve yönetici arkadaşlarının teklife “evet” oyu vereceğini bildirdi.
YENİ Parti milletvekillerinin ise seçildikleri illerdeki vatandaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve endişelerini dikkate alarak oy kullanacağını belirten Özel, bunun parti grubunu serbest bırakmak anlamına gelmediğini ifade etti.
Özel ayrıca Atatürk, Lozan Antlaşması, devletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Anayasa’nın güvence altına aldığı Cumhuriyet’in temel niteliklerinin tartışma veya pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.
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