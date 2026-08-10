Bakan Kurum açıkladı! Sındırgı’da deprem sonrası inşada son aşamaya geçildi
Bakan Kurum açıkladı! Sındırgı’da deprem sonrası inşada son aşamaya geçildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı ve Bigadiç’te 1.121 konut ve köy evi ile 36 iş yerinin tamamlanma aşamasında olduğunu açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hak sahiplerine yapılacak anahtar teslimlerinin takvimi bölgedeki sürecin bir sonraki aşamasını oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 18:49
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 18:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’teki depremin ardından Sındırgı’da başlatılan çalışmaların son aşamaya ulaştığını bildirdi.
Kurum, “Bu millet yalnız kalmadı. Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı’da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Hasar tespitleri bir ay içinde tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos 2025’teki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları bir ay içerisinde tamamlandı.
Bakan Kurum’un talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yeniden inşa süreci başlatıldı. Bölgede konutların yanı sıra iş yerleri, ahırlar ve bir caminin yapımı için çalışma yürütüldü.
İkinci deprem sonrası çalışmalar sürdürüldü
Sındırgı’da 27 Ekim 2025’te 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bakanlık açıklamasında, ikinci depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların uzun süre devam ettiği hatırlatıldı.
İki büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç’te bir yıl içinde toplam 1.121 konut ve köy evi ile 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşa çalışmalarında tamamlanma aşamasına gelindi.
Depremzedeler inşa sürecini anlattı
Bakan Kurum’un paylaşımında yeni afet konutlarının görüntülerinin yanı sıra hak sahibi vatandaşların değerlendirmelerine de yer verildi.
Depremzede Harun Akbaş, konutların hızlı şekilde yapıldığını belirterek, “Evler meydanda, işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar.” dedi.
Depremzede Ali Koyun ise depremde evlerinin yıkıldığını ve yeni konutların yapım sürecinde çalışmaların gece saatlerinde de sürdüğünü söyledi. Koyun, kendilerine konutların kısa sürede teslim edileceğinin bildirildiğini ifade etti.
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Bakan Kurum açıkladı! Sındırgı’da deprem sonrası inşada son aşamaya geçildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı ve Bigadiç’te 1.121 konut ve köy evi ile 36 iş yerinin tamamlanma aşamasında olduğunu açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hak sahiplerine yapılacak anahtar teslimlerinin takvimi bölgedeki sürecin bir sonraki aşamasını oluşturacak.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’teki depremin ardından Sındırgı’da başlatılan çalışmaların son aşamaya ulaştığını bildirdi.
Kurum, “Bu millet yalnız kalmadı. Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı’da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Hasar tespitleri bir ay içinde tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos 2025’teki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları bir ay içerisinde tamamlandı.
Bakan Kurum’un talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yeniden inşa süreci başlatıldı. Bölgede konutların yanı sıra iş yerleri, ahırlar ve bir caminin yapımı için çalışma yürütüldü.
İkinci deprem sonrası çalışmalar sürdürüldü
Sındırgı’da 27 Ekim 2025’te 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bakanlık açıklamasında, ikinci depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların uzun süre devam ettiği hatırlatıldı.
İki büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç’te bir yıl içinde toplam 1.121 konut ve köy evi ile 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşa çalışmalarında tamamlanma aşamasına gelindi.
Depremzedeler inşa sürecini anlattı
Bakan Kurum’un paylaşımında yeni afet konutlarının görüntülerinin yanı sıra hak sahibi vatandaşların değerlendirmelerine de yer verildi.
Depremzede Harun Akbaş, konutların hızlı şekilde yapıldığını belirterek, “Evler meydanda, işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar.” dedi.
Depremzede Ali Koyun ise depremde evlerinin yıkıldığını ve yeni konutların yapım sürecinde çalışmaların gece saatlerinde de sürdüğünü söyledi. Koyun, kendilerine konutların kısa sürede teslim edileceğinin bildirildiğini ifade etti.
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