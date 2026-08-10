Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun 3 Ağustos 2026'da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Dört tur süren oylamanın ardından CHP'li Belediye Meclis Üyesi Seda Dilber, Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Yeni dönemde belediye yönetiminin nasıl sürdürüleceği ve Beşikcioğlu'na ilişkin sürecin seyri izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 20:45
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 20:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başkan vekilliği seçiminde CHP'li Seda Dilber ile YENİ Partili Belediye Meclis Üyesi Memet Özdemir aday oldu. İlk iki turda gerekli üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim üçüncü tura taşındı.
İlk iki turda sonuç değişmedi
Toplam 41 oyun kullanıldığı ilk turda Memet Özdemir 18, Seda Dilber 11 oy aldı. Altı oy boş bırakılırken altı oy geçersiz sayıldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur yapıldı.
İkinci turda Özdemir 18, Dilber 11 oy aldı. Sekiz oyun boş, dört oyun geçersiz çıkmasının ardından seçim üçüncü tura geçti.
Üçüncü turda Dilber öne geçti
Üçüncü turda oy dağılımı değişti. Seda Dilber 22 oy alırken Memet Özdemir 19 oyda kaldı. Meclis üye sayısının üçte ikisine karşılık gelen çoğunluk sağlanamadığı için dördüncü tur oylamasına geçildi.
Dördüncü ve son turda Dilber 21, Özdemir 19 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Seda Dilber, Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliğine seçildi.
CHP'den seçim sonrası açıklama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, seçim sonrasında Seda Dilber ile birlikte ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sarı, oylamayı siyasi açıdan önemli gördüklerini belirterek Dilber'in görevi geçici bir sorumluluk olarak üstlendiğini söyledi.
Sarı, seçim öncesinde Dilber ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Kendisinin bu işi bir emanet olarak yüklendiğini söyledi ve seçilse bile hiçbir zaman Erdal Başkan'ın odasına gitmeyeceğini ve bütün çalışmalarını burada yürüteceğini ve Erdal Başkan gelince de emaneti burada kendisine teslim edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Sarı görevin iade edilmesini umduklarını söyledi
Müslim Sarı, "CHP'ye ait olan bir belediye CHP'de kalmış oldu. Bizler emanetçiyiz, Sayın Başkan emanetçi ve kolektif akılla bu süreci yürütecek ve sürecin sonunda umuyorum ki çok kısa bir sürede Erdal Başkan'a görevi iade edecek" dedi.
Sarı ayrıca CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki süreçte Beşikcioğlu'nun yeniden görevine dönmesi ve belediye hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını, gözetim ve denetim faaliyetlerini devam ettireceğini ifade etti.
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Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun 3 Ağustos 2026'da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Dört tur süren oylamanın ardından CHP'li Belediye Meclis Üyesi Seda Dilber, Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Yeni dönemde belediye yönetiminin nasıl sürdürüleceği ve Beşikcioğlu'na ilişkin sürecin seyri izlenecek.
Başkan vekilliği seçiminde CHP'li Seda Dilber ile YENİ Partili Belediye Meclis Üyesi Memet Özdemir aday oldu. İlk iki turda gerekli üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim üçüncü tura taşındı.
İlk iki turda sonuç değişmedi
Toplam 41 oyun kullanıldığı ilk turda Memet Özdemir 18, Seda Dilber 11 oy aldı. Altı oy boş bırakılırken altı oy geçersiz sayıldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur yapıldı.
İkinci turda Özdemir 18, Dilber 11 oy aldı. Sekiz oyun boş, dört oyun geçersiz çıkmasının ardından seçim üçüncü tura geçti.
Üçüncü turda Dilber öne geçti
Üçüncü turda oy dağılımı değişti. Seda Dilber 22 oy alırken Memet Özdemir 19 oyda kaldı. Meclis üye sayısının üçte ikisine karşılık gelen çoğunluk sağlanamadığı için dördüncü tur oylamasına geçildi.
Dördüncü ve son turda Dilber 21, Özdemir 19 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Seda Dilber, Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliğine seçildi.
CHP'den seçim sonrası açıklama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, seçim sonrasında Seda Dilber ile birlikte ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sarı, oylamayı siyasi açıdan önemli gördüklerini belirterek Dilber'in görevi geçici bir sorumluluk olarak üstlendiğini söyledi.
Sarı, seçim öncesinde Dilber ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Kendisinin bu işi bir emanet olarak yüklendiğini söyledi ve seçilse bile hiçbir zaman Erdal Başkan'ın odasına gitmeyeceğini ve bütün çalışmalarını burada yürüteceğini ve Erdal Başkan gelince de emaneti burada kendisine teslim edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Sarı görevin iade edilmesini umduklarını söyledi
Müslim Sarı, "CHP'ye ait olan bir belediye CHP'de kalmış oldu. Bizler emanetçiyiz, Sayın Başkan emanetçi ve kolektif akılla bu süreci yürütecek ve sürecin sonunda umuyorum ki çok kısa bir sürede Erdal Başkan'a görevi iade edecek" dedi.
Sarı ayrıca CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki süreçte Beşikcioğlu'nun yeniden görevine dönmesi ve belediye hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını, gözetim ve denetim faaliyetlerini devam ettireceğini ifade etti.
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