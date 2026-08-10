Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vize serbestisi mesajı: Hepimizin menfaatine
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vize serbestisi mesajı: Hepimizin menfaatine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AB’nin bu alanlarda atacağı adımların tüm tarafların menfaatine olduğunu belirtirken, görüşmede Türkiye-Avusturya ticaret hacmi için 2026 yılı hedefi de gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 18:41
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 18:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin beklentilerini Stocker’a aktardığını belirten Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğuna dikkat çekti.
Erdoğan, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye’ye aktardım. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım” dedi.
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği ve vize serbestisi süreçlerinde bundan sonraki dönemde atılacak adımlar, ilişkilerin ekonomik ve siyasi gündemindeki başlıklar arasında yer almaya devam edecek.
Avusturya ile ticarette 5 milyar dolar hedefi
Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde son dönemde olumlu bir ivme yakalandığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, 2026 yılı için 5 milyar dolarlık hedef bulunduğunu açıkladı.
Türkiye’de binden fazla Avusturya firmasının faaliyet gösterdiğini kaydeden Erdoğan, Avusturya menşeli doğrudan yatırımların 11 milyar doları aştığını, Türkiye’nin Avusturya’daki yatırımlarının ise 1 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.
Erdoğan ayrıca mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi kurulmasının faydalı olacağını belirterek, komitenin ilk toplantısının 2026 yılı sona ermeden gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.
Yeni iş birliği alanları ele alındı
Türkiye ile Avusturya arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirten Erdoğan, bu alanlarda stratejik iş birliklerinin hayata geçirilebileceğini söyledi.
Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin Türkiye açısından öncelikli hedef olmayı sürdürdüğünü, Avusturya’nın Suriye’nin yeniden inşa sürecine katkısını önemsediklerini ifade etti.
Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Balkanlar’daki istikrarın korunması da görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.
Stocker Türkiye’nin kilit rolüne dikkat çekti
Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ise Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti. Avusturya’da Türkiye kökenli 300 binden fazla kişinin yaşadığını söyleyen Stocker, Türkiye’nin göç ve güvenlik konularındaki konumuna dikkat çekti.
Stocker, Türkiye’nin göç konusunda önemli bir “kilit ülke” olduğunu belirterek, güvenlik alanında da Türkiye ile iş birliğinin önem taşıdığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vize serbestisi mesajı: Hepimizin menfaatine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AB’nin bu alanlarda atacağı adımların tüm tarafların menfaatine olduğunu belirtirken, görüşmede Türkiye-Avusturya ticaret hacmi için 2026 yılı hedefi de gündeme geldi.
Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin beklentilerini Stocker’a aktardığını belirten Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğuna dikkat çekti.
Erdoğan, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye’ye aktardım. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım” dedi.
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği ve vize serbestisi süreçlerinde bundan sonraki dönemde atılacak adımlar, ilişkilerin ekonomik ve siyasi gündemindeki başlıklar arasında yer almaya devam edecek.
Avusturya ile ticarette 5 milyar dolar hedefi
Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde son dönemde olumlu bir ivme yakalandığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, 2026 yılı için 5 milyar dolarlık hedef bulunduğunu açıkladı.
Türkiye’de binden fazla Avusturya firmasının faaliyet gösterdiğini kaydeden Erdoğan, Avusturya menşeli doğrudan yatırımların 11 milyar doları aştığını, Türkiye’nin Avusturya’daki yatırımlarının ise 1 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.
Erdoğan ayrıca mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi kurulmasının faydalı olacağını belirterek, komitenin ilk toplantısının 2026 yılı sona ermeden gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.
Yeni iş birliği alanları ele alındı
Türkiye ile Avusturya arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirten Erdoğan, bu alanlarda stratejik iş birliklerinin hayata geçirilebileceğini söyledi.
Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin Türkiye açısından öncelikli hedef olmayı sürdürdüğünü, Avusturya’nın Suriye’nin yeniden inşa sürecine katkısını önemsediklerini ifade etti.
Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Balkanlar’daki istikrarın korunması da görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.
Stocker Türkiye’nin kilit rolüne dikkat çekti
Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ise Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti. Avusturya’da Türkiye kökenli 300 binden fazla kişinin yaşadığını söyleyen Stocker, Türkiye’nin göç ve güvenlik konularındaki konumuna dikkat çekti.
Stocker, Türkiye’nin göç konusunda önemli bir “kilit ülke” olduğunu belirterek, güvenlik alanında da Türkiye ile iş birliğinin önem taşıdığını ifade etti.
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