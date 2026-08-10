Çerçeve yasa teklifinde ilk 9 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, 10 Ağustos 2026'da “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başladı. 12 maddelik teklifin ilk 9 maddesi kabul edilirken, kalan maddeler ve teklifin tümü üzerindeki oylama süreci sürüyor. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından TBMM'nin çalışma takvimi ve uygulama için öngörülen teyit süreci izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 22:08
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 22:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Teklif, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından 5 Ağustos 2025'te çalışmalarına başlayan süreç komisyonunun yürüttüğü çalışmalar sonrasında hazırlandı. Yaklaşık bir yıl süren komisyon çalışmaları kapsamında 140'a yakın kişi dinlendi ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.
Teklif 367 milletvekilinin imzasıyla sunuldu
Komisyonun kurulmasından bir yıl sonra hazırlanan teklif, 592 milletvekilinden 367'sinin imzasıyla 5 Ağustos 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklif, 8 Ağustos'ta TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Genel Kurul aşamasına geçen 12 maddelik düzenlemenin ilk 9 maddesi de yapılan oylamalar sonucunda kabul edildi.
Genel Kurul görüşmelerinin 10 Ağustos'ta tamamlanamaması halinde çalışmaların 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü devam etmesi öngörülüyor. Teklifin tümünün oylanmasının ardından TBMM'nin tatile girmesi planlanıyor.
Siyasi partiler Genel Kurul'da tutumlarını açıkladı
Genel Kurul görüşmelerinde siyasi parti temsilcileri teklifin tümü üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin teklife “evet” oyu vereceğini belirterek, “Barışın önünü açacağız, bu yasaya ‘hayır’ deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti, kendi hakkını, milletin barış hakkının önüne koymayacak” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise teklifin içeriğinin milletvekillerinden gizlendiği yönündeki iddiaları reddetti. Güler, düzenlemenin maddelerinin açık olduğunu belirterek teklifin gizli hazırlandığı iddialarına karşı çıktı.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, düzenlemeye karşı olduklarını açıklarken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise ortak gelecek ve çatışmaların sona ermesi vurgusu yaptı.
Genel Kurul'daki görüşmeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da takip etti.
Uygulama MGK kararının ardından başlayacak
Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, düzenlemede yer alan hükümlerin doğrudan uygulanmaya başlaması anlamına gelmeyecek.
Öngörülen sisteme göre önce MGK, PKK/KCK ile bağlantılı oluşumların kendilerini feshettiğini ve silahlarını tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Kanunun 6 aylık uygulama dönemi, bu sürecin ardından alınacak MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak.
Bu aşama, düzenlemede öngörülen yargılama ve infaz hükümlerinin hangi tarihten itibaren işletileceğini belirleyecek.
Yargılama ve infaz için erteleme düzenlemesi
Teklif; PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen belirli suçlara ilişkin hükümler içeriyor.
Düzenlemeye göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılamaların 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor.
Hükümlüler açısından da benzer bir süre sistemi uygulanacak. 15 yıldan az hapis cezası alanların cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza alanların infazı ise 10 yıl ertelenecek. Erteleme döneminde terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararının kaldırılması öngörülüyor.
Düzenlemeden yararlanacak kişiler hakkında ayrıca 2 ila 3 yıl süreyle siyaset yasağı uygulanması planlanıyor.
Bazı suçlar kapsam dışında tutulacak
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu düzenlemenin kapsamı dışında bırakılıyor.
Ayrıca 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçların da düzenlemeden yararlanamaması öngörülüyor.
Süreci iki ayrı yapı takip edecek
Teklif, uygulamanın takip, denetim ve koordinasyonu amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeni bir kurul oluşturulmasını öngörüyor.
Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı yer alacak.
TBMM bünyesinde ise sürecin izlenmesi amacıyla 17 üyeli bir komisyon kurulması öngörülüyor. Kanun kapsamında görev yapan kamu görevlilerinin cezai sorumluluğuna ilişkin de düzenleme getiriliyor.
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Çerçeve yasa teklifinde ilk 9 madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulu, 10 Ağustos 2026'da “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başladı. 12 maddelik teklifin ilk 9 maddesi kabul edilirken, kalan maddeler ve teklifin tümü üzerindeki oylama süreci sürüyor. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından TBMM'nin çalışma takvimi ve uygulama için öngörülen teyit süreci izlenecek.
Teklif, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından 5 Ağustos 2025'te çalışmalarına başlayan süreç komisyonunun yürüttüğü çalışmalar sonrasında hazırlandı. Yaklaşık bir yıl süren komisyon çalışmaları kapsamında 140'a yakın kişi dinlendi ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.
Teklif 367 milletvekilinin imzasıyla sunuldu
Komisyonun kurulmasından bir yıl sonra hazırlanan teklif, 592 milletvekilinden 367'sinin imzasıyla 5 Ağustos 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklif, 8 Ağustos'ta TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Genel Kurul aşamasına geçen 12 maddelik düzenlemenin ilk 9 maddesi de yapılan oylamalar sonucunda kabul edildi.
Genel Kurul görüşmelerinin 10 Ağustos'ta tamamlanamaması halinde çalışmaların 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü devam etmesi öngörülüyor. Teklifin tümünün oylanmasının ardından TBMM'nin tatile girmesi planlanıyor.
Siyasi partiler Genel Kurul'da tutumlarını açıkladı
Genel Kurul görüşmelerinde siyasi parti temsilcileri teklifin tümü üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin teklife “evet” oyu vereceğini belirterek, “Barışın önünü açacağız, bu yasaya ‘hayır’ deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti, kendi hakkını, milletin barış hakkının önüne koymayacak” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise teklifin içeriğinin milletvekillerinden gizlendiği yönündeki iddiaları reddetti. Güler, düzenlemenin maddelerinin açık olduğunu belirterek teklifin gizli hazırlandığı iddialarına karşı çıktı.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, düzenlemeye karşı olduklarını açıklarken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise ortak gelecek ve çatışmaların sona ermesi vurgusu yaptı.
Genel Kurul'daki görüşmeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da takip etti.
Uygulama MGK kararının ardından başlayacak
Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, düzenlemede yer alan hükümlerin doğrudan uygulanmaya başlaması anlamına gelmeyecek.
Öngörülen sisteme göre önce MGK, PKK/KCK ile bağlantılı oluşumların kendilerini feshettiğini ve silahlarını tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Kanunun 6 aylık uygulama dönemi, bu sürecin ardından alınacak MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak.
Bu aşama, düzenlemede öngörülen yargılama ve infaz hükümlerinin hangi tarihten itibaren işletileceğini belirleyecek.
Yargılama ve infaz için erteleme düzenlemesi
Teklif; PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen belirli suçlara ilişkin hükümler içeriyor.
Düzenlemeye göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılamaların 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor.
Hükümlüler açısından da benzer bir süre sistemi uygulanacak. 15 yıldan az hapis cezası alanların cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza alanların infazı ise 10 yıl ertelenecek. Erteleme döneminde terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararının kaldırılması öngörülüyor.
Düzenlemeden yararlanacak kişiler hakkında ayrıca 2 ila 3 yıl süreyle siyaset yasağı uygulanması planlanıyor.
Bazı suçlar kapsam dışında tutulacak
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu düzenlemenin kapsamı dışında bırakılıyor.
Ayrıca 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçların da düzenlemeden yararlanamaması öngörülüyor.
Süreci iki ayrı yapı takip edecek
Teklif, uygulamanın takip, denetim ve koordinasyonu amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeni bir kurul oluşturulmasını öngörüyor.
Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı yer alacak.
TBMM bünyesinde ise sürecin izlenmesi amacıyla 17 üyeli bir komisyon kurulması öngörülüyor. Kanun kapsamında görev yapan kamu görevlilerinin cezai sorumluluğuna ilişkin de düzenleme getiriliyor.
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