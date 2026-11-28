Bakan Çiftçi'den Yedigöller'de irtibatı kesilen aracın bulunması için çalışmalara katkı verenlere teşekkür
Bakan Çiftçi'den Yedigöller'de irtibatı kesilen aracın bulunması için çalışmalara katkı verenlere teşekkür
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara teşekkür etti.
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Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 07:45
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 09:54
Kaynak:
AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce Bolu'ya düzenlenen günübirlik geziye katılan 10 çocuk ve 3 görevliye yürütülen çalışmalar neticesinde ulaştıklarını belirtti.
Çocukların ve görevlilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu ve hep birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:
"Çalışmalarda büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD, Jandarma, Polis Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, İHA desteği sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve BAYKAR'a gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin."
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Bakan Çiftçi'den Yedigöller'de irtibatı kesilen aracın bulunması için çalışmalara katkı verenlere teşekkür
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara teşekkür etti. v
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce Bolu'ya düzenlenen günübirlik geziye katılan 10 çocuk ve 3 görevliye yürütülen çalışmalar neticesinde ulaştıklarını belirtti.
Çocukların ve görevlilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu ve hep birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:
"Çalışmalarda büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD, Jandarma, Polis Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, İHA desteği sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve BAYKAR'a gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin."
Kaynak: AA
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