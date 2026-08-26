MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Bitlis’in Ahlat ilçesinde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Van Gölü kıyısındaki programda Metehan isimli bir çocukla sohbet eden Bahçeli’nin sözleri öne çıktı. Ahlat’taki yıl dönümü programı kapsamındaki temaslar gün boyunca devam etti.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 20:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat programı kapsamında Bahçeli’yi Emir Bayındır Yerleşkesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nda ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Bahçeli, beraberindekilerle birlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nin bahçesine geçti. Van Gölü sahilindeki bahçede vatandaşlar ve partililerle buluşan Bahçeli, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Minik Metehan’la sohbet etti
Program sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Bahçeli, yanına gelen çocuklardan birine adını sordu. Çocuğun adının Metehan olduğunu öğrenmesinin ardından Bahçeli, isme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bahçeli, Metehan’a, “Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol. Maşallah, Allah bağışlasın” dedi.
Bahçeli daha sonra çocuklara masada bulunan tatlılardan almalarını söyledi. Çocuklarla gerçekleştirilen kısa sohbet, Ahlat’taki programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.
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Bahçeli’nin minik Metehan’a nasihati gündem oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Bitlis’in Ahlat ilçesinde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Van Gölü kıyısındaki programda Metehan isimli bir çocukla sohbet eden Bahçeli’nin sözleri öne çıktı. Ahlat’taki yıl dönümü programı kapsamındaki temaslar gün boyunca devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat programı kapsamında Bahçeli’yi Emir Bayındır Yerleşkesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nda ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Bahçeli, beraberindekilerle birlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nin bahçesine geçti. Van Gölü sahilindeki bahçede vatandaşlar ve partililerle buluşan Bahçeli, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Minik Metehan’la sohbet etti
Program sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Bahçeli, yanına gelen çocuklardan birine adını sordu. Çocuğun adının Metehan olduğunu öğrenmesinin ardından Bahçeli, isme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bahçeli, Metehan’a, “Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol. Maşallah, Allah bağışlasın” dedi.
Bahçeli daha sonra çocuklara masada bulunan tatlılardan almalarını söyledi. Çocuklarla gerçekleştirilen kısa sohbet, Ahlat’taki programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.
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