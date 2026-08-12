Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamasında, Türkiye ile bölgeyi kapsayan hedeflerin aynı stratejik istikamette buluştuğunu bildirdi. Bahçeli, sürecin ilerleyen aşamalarında devletin üniter yapısı ile vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi ile "Terörsüz Bölge" ülküsünü birlikte ele aldı. İki hedefi aynı stratejik doğrultuda buluşturan bütüncül bir iradenin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi ile 'Terörsüz Bölge' ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur" ifadelerini kullandı.
Üniter yapı için müzakere mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel yapısına ilişkin tutumunu da aktardı. Üniter yapı ile ülkenin bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu olamayacağını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir."
Bahçeli'nin açıklaması, Terörsüz Türkiye sürecinin kapsamı ve Terörsüz Bölge hedefiyle kurulan stratejik ilişkinin nasıl ilerleyeceğine yönelik gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
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Bahçeli’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni mesaj
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamasında, Türkiye ile bölgeyi kapsayan hedeflerin aynı stratejik istikamette buluştuğunu bildirdi. Bahçeli, sürecin ilerleyen aşamalarında devletin üniter yapısı ile vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.
Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi ile "Terörsüz Bölge" ülküsünü birlikte ele aldı. İki hedefi aynı stratejik doğrultuda buluşturan bütüncül bir iradenin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi ile 'Terörsüz Bölge' ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur" ifadelerini kullandı.
Üniter yapı için müzakere mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel yapısına ilişkin tutumunu da aktardı. Üniter yapı ile ülkenin bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu olamayacağını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir."
Bahçeli'nin açıklaması, Terörsüz Türkiye sürecinin kapsamı ve Terörsüz Bölge hedefiyle kurulan stratejik ilişkinin nasıl ilerleyeceğine yönelik gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
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