Bahçeli’den Hikmet Çetin mesajı “Her daim hayırla yâd edilecek”
Bahçeli’den Hikmet Çetin mesajı “Her daim hayırla yâd edilecek”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 89 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Çetin’in siyasi kariyeri boyunca üstlendiği görevleri, Türkiye’ye sunduğu hizmetleri ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan duruşunu hatırlattı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 19:34
Kaynak:
HÜRHABER
Hikmet Çetin’in Türk siyasi hayatında önemli görevler üstlendiğini belirten Bahçeli, milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı dönemlerinde ülkeye sunduğu katkılara değindi.
Bahçeli, Çetin’in Türkiye’nin millî birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, uluslararası alanda temsil edilmesine ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
“Her daim hayırla yâd edilecektir”
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Çetin’in siyasi yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Nezaketi, çalışkanlığı ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan duruşuyla hafızalara kazınan devlet adamı Merhum Çetin, geride bıraktığı mümtaz anılarıyla hem mensubu bulunduğu siyasi camia, hem de aziz milletimiz tarafından her daim hayırla yâd edilecektir.”
Ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diledi
Bahçeli, taziye mesajının son bölümünde Hikmet Çetin’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mensubu bulunduğu siyasi camiaya başsağlığı diledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bahçeli’den Hikmet Çetin mesajı “Her daim hayırla yâd edilecek”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 89 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Çetin’in siyasi kariyeri boyunca üstlendiği görevleri, Türkiye’ye sunduğu hizmetleri ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan duruşunu hatırlattı.
Hikmet Çetin’in Türk siyasi hayatında önemli görevler üstlendiğini belirten Bahçeli, milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı dönemlerinde ülkeye sunduğu katkılara değindi.
Bahçeli, Çetin’in Türkiye’nin millî birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, uluslararası alanda temsil edilmesine ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
“Her daim hayırla yâd edilecektir”
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Çetin’in siyasi yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Nezaketi, çalışkanlığı ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan duruşuyla hafızalara kazınan devlet adamı Merhum Çetin, geride bıraktığı mümtaz anılarıyla hem mensubu bulunduğu siyasi camia, hem de aziz milletimiz tarafından her daim hayırla yâd edilecektir.”
Ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diledi
Bahçeli, taziye mesajının son bölümünde Hikmet Çetin’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mensubu bulunduğu siyasi camiaya başsağlığı diledi.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar