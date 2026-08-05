Bahçeli çerçeve yasa teklifini imzaladı: "Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı"

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen yasal düzenleme çalışmalarında sona gelindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılacak 'çerçeve yasa' teklifini imzaladı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 12:29
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 12:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini imzaladı. Bahçeli, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı" ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşamaya geçildi. Hazırlıkları tamamlanan çerçeve yasa teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN "ÇERÇEVE YASA" İMZASI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.
"HERKES KAZANDI"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek, sürecin toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." ifadelerini kullandı.
Sürece sağladığı katkılardan dolayı Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti;
Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
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Bahçeli çerçeve yasa teklifini imzaladı: "Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı"
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen yasal düzenleme çalışmalarında sona gelindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılacak 'çerçeve yasa' teklifini imzaladı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini imzaladı. Bahçeli, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı" ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşamaya geçildi. Hazırlıkları tamamlanan çerçeve yasa teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN "ÇERÇEVE YASA" İMZASI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.
"HERKES KAZANDI"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek, sürecin toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." ifadelerini kullandı.
Sürece sağladığı katkılardan dolayı Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti;
Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
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