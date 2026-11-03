Azerbaycan hava sahasında Erdoğan'dan Aliyev'e sürpriz kutlama!
Azerbaycan hava sahasında Erdoğan'dan Aliyev'e sürpriz kutlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore yolunda Azerbaycan'ı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan semalarından geçerken kardeş Azerbaycan halkını ve Aliyev'i 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle tebrik etti.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 11:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyareti için gerçekleştirdiği uçuş sırasında Azerbaycan hava sahasından geçerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı iletti.
Pilot telsizinden anons edilen mesajda, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli kardeşim, şahsım ve heyetim adına zatı devletlerine ve Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum" dedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Azerbaycan hava sahasında Erdoğan'dan Aliyev'e sürpriz kutlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore yolunda Azerbaycan'ı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan semalarından geçerken kardeş Azerbaycan halkını ve Aliyev'i 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyareti için gerçekleştirdiği uçuş sırasında Azerbaycan hava sahasından geçerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı iletti.
Pilot telsizinden anons edilen mesajda, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli kardeşim, şahsım ve heyetim adına zatı devletlerine ve Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum" dedi.
Çok Okunanlar