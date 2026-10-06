Ataşehir ve Eyüpsultan’da gözler 10 Ekim’e çevrildi
Ataşehir ve Eyüpsultan’da gözler 10 Ekim’e çevrildi
utuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. İki belediyede yönetimin nasıl şekilleneceğine ilişkin takvim de belli oldu. Ataşehir ve Eyüpsultan belediye meclisleri, yeni başkan vekillerini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü toplanacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 22:18
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 22:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ekim’de düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak hakkında tutuklama kararı verildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı da tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Ankara Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özmen ile birlikte 13 şüpheli tutuklanırken, dört şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Özmen; kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlamaları kapsamında tutuklandı. Diğer 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlaması kapsamında tutuklama kararı verildi.
İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı
Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki isim hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevlerinden uzaklaştırıldı.
Belediye meclisleri 10 Ekim’de toplanacak
Görevden uzaklaştırma kararlarının ardından Ataşehir ve Eyüpsultan’da başkan vekilliği için seçim takvimi belirlendi.
Ataşehir Belediye Meclisi ile Eyüpsultan Belediye Meclisi, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü ayrı ayrı toplanarak yeni başkan vekillerini seçecek. Yapılacak oylamalarla iki belediyede yönetimi sürdürecek isimler belirlenecek.
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Ataşehir ve Eyüpsultan’da gözler 10 Ekim’e çevrildi
utuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. İki belediyede yönetimin nasıl şekilleneceğine ilişkin takvim de belli oldu. Ataşehir ve Eyüpsultan belediye meclisleri, yeni başkan vekillerini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü toplanacak.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ekim’de düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak hakkında tutuklama kararı verildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı da tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Ankara Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özmen ile birlikte 13 şüpheli tutuklanırken, dört şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Özmen; kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlamaları kapsamında tutuklandı. Diğer 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlaması kapsamında tutuklama kararı verildi.
İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı
Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki isim hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevlerinden uzaklaştırıldı.
Belediye meclisleri 10 Ekim’de toplanacak
Görevden uzaklaştırma kararlarının ardından Ataşehir ve Eyüpsultan’da başkan vekilliği için seçim takvimi belirlendi.
Ataşehir Belediye Meclisi ile Eyüpsultan Belediye Meclisi, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü ayrı ayrı toplanarak yeni başkan vekillerini seçecek. Yapılacak oylamalarla iki belediyede yönetimi sürdürecek isimler belirlenecek.
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