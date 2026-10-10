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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti!

Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde AK Parti'nin adayı Serdar Orhan, seçimi kazanarak başkan vekili oldu.

Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 11:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti!

Ataşehir Belediyesi'nde Başkan vekili Murat Güneş'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

CHP grubunun salona gelmediği oylamaya Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak girdi. Orhan 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanvekilliği'ne seçildi. Böylece ilçe, AK Parti'ye geçmiş oldu.

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